Avtor:
A. P. K.

Torek,
17. 2. 2026,
16.43

Osveženo pred

52 minut

Torek, 17. 2. 2026, 16.43

Znani Slovenci, ki so oblekli pustne kostume

A. P. K.

Luka Mesec, pustna maska | Luka Mesec se je za letošnji pust prelevil v vlogo Super Maria. | Foto Instagram/lukamesec

Luka Mesec se je za letošnji pust prelevil v vlogo Super Maria.

Foto: Instagram/lukamesec

V pustnem obdobju, ki svoj vrhunec doseže predvsem od pustne sobote do pustnega torka, so se v pustne šeme oblekli tudi nekateri znani Slovenci in Slovenke ter svoje preobrazbe v zanimive junake ali pa živalske kostume pokazali in delili s sledilci na družbenih omrežjih.

Luka Mesec je obiskal ptujski karneval in za en dan postal Super Mario

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter koordinator stranke Levica Luka Mesec je na svojem družbenem omrežju Instagram delil utrinke s pustovanja na Ptuju, ki se ga je, kot je razvidno s fotografij, politik udeležil v družbi svojih prijateljic. Mesec se je našemil v Super Maria, se na ulicah Ptuja družil s tradicionalnimi kurenti in se najedel pustnih krofov. Ena izmed njegovih prijateljic pa se je našemila v dinozavra.

Jan Kovačič z ženo odet v avstrijsko narodno nošo

Osebni trener Jan Kovačič in njegova žena Maja Papež sta se za letošnji pust odločila preleviti v Antona in Helgo iz Tirolske. Ob dvigovanju uteži sta prikazala tudi nekaj vaj za moč in zapisala, da tokrat s svojimi sledilci delita "poseben trening za vse tiste, ki se letos odpravljate na oktoberfest".

Družina Piletič se je prelevila v telebajske

Glasbenik Anej Piletič, ki ustvarja pod umetniškim imenom Oliver Rio, se je v družbi žene Ize Piletič, njune hčerke Ave Ele in še dveh prijateljic za letošnje pustovanje oblekel v telebajske. Sam se je odel v vijolične barve Tinki Binkija, njegova žena pa se je oblekla v Lili, rumenega telebajska z zavito anteno, ki rad pleše in poje ter pogosto skrbi za druge telebajske in se najraje igra z oranžno gumijasto žogo.

Rebeka Dremelj v videu delila vse svoje pretekle kostume

Pevka in igralka Rebeka Dremelj se je za letošnji pust odločila s sledilci deliti videoposnetek v Instagram zgodbi, v kateri je zbrala vse svoje kostume, ki si jih je za pust oblekla v preteklih letih, vse od mladih let. Med drugim se je oblekla v čarovnico, klovna, mačko, miško ter tudi mušnico. Da rada v pustnem obdobju pričaka maškare tudi doma, je razkrila s fotografijo čokolad in bombonov, ki jih je pripravila pred svojim domom in dodala napis: "Dobrodošle, maškare!"

Rebeka Dremelj, maškare | Foto: Instagram/rebekadremelj Foto: Instagram/rebekadremelj

Rebeka Dremelj, maškare | Foto: Instagram/rebekadremelj Foto: Instagram/rebekadremelj

Ansambel Saša Avsenika je letos postal lovsko društvo

Člani narodnozabavnega Ansambla Saša Avsenika so se letos preobrazili v lovce oziroma jagre. Prisrčno skupinsko masko so delili na svojih družbenih omrežjih, pevka Lucija Selak se je prelevila v lisico, fantovski del ansambla pa je za pustno rajanje prisegal na oblačila jagrov. "Sem jager jaz res prima, fin, kar hočem, vse si ulovim!" so še zapisali.

Pevka Ines Erbus postala prava Barbika

Pevka Ines Erbus je delila svojo edinstveno pustno preobrazbo. Za letošnje pustovanje se je prelevila kar v pravo Barbiko oziroma Barbie Girl, ki živi v svojem barbie roza svetu. Pri končni podobi pustne maske ji je pomagal prijatelj, fotograf Tibor Golob, ki se je oblekel v čisto izrezanega Kena. Svojima kostumoma sta dodala vse dodatke, ki pritičejo njunima likoma, in ju tako naredila še bolj realistična.

Člani Dejan Dogaja benda oblekli viteške uniforme

Glasbenik Dejan Dogaja se je s svojimi člani benda letos za pustno dogajanje oblekel v viteške oklepe. To ni bilo naključje, saj so na enem izmed prizorišč nastopali tudi v knežjem mestu Celje.

Tanja Žagar se je letos podala v pravljični svet Pike Nogavičke

Pevka Tanja Žagar se je za letošnje pustovanje oblekla v kostum Pike Nogavičke. Pustovala je na tradicionalnem Ptuju, s seboj pa je pripeljala tudi znamenitega Ficka. "Ficko pravi: Hej ti moja Pika čuj, danes s tabo grem na Ptuj!" je pevka zapisala ob fotografiji.

Čuki so za pusta postali mizarji

Skupina Čuki se je iz svoje ptičje vloge za letošnji pust prelevila v mizarje oziroma tišlarje. To ne čudi, saj ena izmed njihovih zadnjih izdanih skladb nosi prav naslov Tišlarski pozdrav.

