Danes vrhunec pustnega dogajanja po Sloveniji

Marsikje po državi bo danes vrhunec pustnega dogajanja. Na Ptuju bo ob 66. Kurentovanju potekala mednarodna karnevalska povorka z okoli 3700 udeleženci. Tradicionalno velike maske bodo v Cerknici sodelovale na jubilejni Zlati ohceti. V Cerknem, kjer praznujejo 70-letnico oživitve laufarije, pa bodo pustu vnovič prebrali obtožnico.

Pustne maske, kurenti in druge šeme po vsej državi v teh dneh po izročilu preganjajo zimo. Na izvedbo sobotnih pustovanj in povork na prostem je ponekod vplivalo deževno vreme, kar nekaj pustnih rajanj, ustvarjalnih delavnic in večernih zabav pa se je odvijalo tudi v notranjih prostorih.

Vrhunec bo na Ptuju

Vrhunec karnevalskega dogajanja bo danes na Ptuju, ko bo popoldne ptujske ulice in trge preplavil sprevod več tisoč karnevalskih mask in tradicionalnih likov. V povorki bo sodelovalo 36 skupin in društev kurentov in korantov, 18 etnografskih skupin in društev s Ptuja in okolice, 21 karnevalskih skupin, od tega 15 tekmovalnih, ter deset tujih skupin. Prihajajo iz Nemčije, Bolgarije, Francije, Slovaške, Srbije, Romunije in Hrvaške.

V času povorke bo po napovedih Ptuj preletela tudi množica toplozračnih balonov, po povorki pa so v mestu organizirane še zabave z glasbo in, kot že minule dni, tudi pustno ringarajanje.

V Cerknici zlata ohcet

Več tisoč obiskovalcev danes pričakujejo tudi v Cerknici, kjer je karneval znan predvsem po velikih pustnih figurah coprnice Lize, medveda, zmaja, povodnega moža, žabca, ščuke, Butalcev in drugih likov. Letošnji veliki pustni karneval so poimenovali Zlata ohcet, saj mineva 50 let od Kmečke ohceti, prve nedeljske pustne povorke v Cerknici v organizaciji Pustnega društva Cerknica.

Na osrednji prireditvi letošnje laufarije v Cerknem pa bodo popoldne po tradiciji pustu v cerkljanskem narečju prebrali obtožnico "za vse neumnosti, pregrehe, traparije in kozlarije", nato pa pusta "obsodba in eksekucija" čakata na pustni torek.

Skupaj s škoromati in drugimi maskami bodo danes pustovali tudi v Ilirski Bistrici, kjer pričakujejo 26 pustnih skupin. Med njimi bodo tradicionalne domače, ki bodo poskrbele za aktualne odzive na dogajanje doma in po svetu, pa tudi gostujoče iz drugih krajev Slovenije in s Hrvaške. Prvič se pridejo pokazat vrhniški krampusi. Kot napoveduje organizator letošnjega pustovanja, Kulturno in športno društvo Ahac iz Vrbovega, bo na povorki sodelovalo 1450 različnih pustnih likov, je zapisano na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.

Ob pustnem rajanju so vnovič v ospredju opozorila policistov, da naj vozniki ne pijejo alkohola, da naj bodo pozorni na razmere na cestah in še posebej na ranljive udeležence v cestnem prometu, predvsem pešce.

Na območju Policijske uprave Maribor bodo policisti tudi danes izvajali poostrene nadzore nad psihofizičnim stanjem voznikov. Ob tem opozarjajo še, da vozniki med vožnjo v cestnem prometu ne smejo nositi pustnih mask, lasulj, kostumov in podobno, če ti zmanjšujejo vidno ali slušno zaznavanje med vožnjo ali zmožnost obvladovanja vozila.