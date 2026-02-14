Na današnjo pustno soboto so po Sloveniji napovedane številne pustne povorke in rajanja. A bo izvedba prireditev na prostem odvisna od vremena, saj napoved kaže, da bo ponekod deževalo. Zaradi tega je že odpovedana tradicionalna Istrska pustna povorka v Kopru. Policisti medtem opozarjajo, da bodo ta konec tedna izvajali poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, posebej pozorni bodo tudi na voznike, ki vozijo v maskah. "Tudi na tovrstne kršitve cestnoprometnih predpisov bomo v poostrenem nadzoru posebej pozorni," so sporočili s PU Maribor.

Že več dni je pestro na Ptuju, kjer bo vrhunec dogajanja nedeljska mednarodna karnevalska povorka ob letos že 66. Kurentovanju. Danes je med drugim ob 15. uri na Mestnem trgu napovedano veliko otroško pustno rajanje, zvečer pa tudi nekaj plačljivih pustnih prireditev, povezanih tudi z valentinovim.

V Kranju Krančkov karneval "za male in velike maske"

V središču Kranja je napovedan Krančkov karneval, ki bo "za male in velike maske" na Glavnem trgu potekal od 10. ure dalje. Skupaj z maskami bodo zimo odganjali tudi kurenti, ki se bodo, tako kot vsako leto, že pred poldnevom sprehodili skozi mesto. Pustno dogajanje je od 10. ure dalje napovedano tudi na Krekovem trgu v Celju in na Kardeljevi ploščadi v Velenju.

Pustno povorko od Hrušice do Jesenic in nazaj napoveduje 6. Hruščanski karneval, v Lenartu pa od 11. ure dalje organizirajo že 33. pustovanje. "Pustovanja v Lenartu se vsako leto udeleži več kot 1.500 maškar, želimo ga ohraniti in obogatiti z novimi, izvirnimi maškarami," so sporočili iz Občine Lenart.

Na čelu ljubljanske pustne povorke zeleni ljubljanski zmaj

Pustovanje je napovedano tudi v Ljubljani, kjer bo na čelu pustne povorke zeleni ljubljanski zmaj. Povorka z osnovnošolskimi in vrtčevskimi ter drugimi skupinami bo z Novega trga krenila ob 11. uri in pot nadaljevala čez Čevljarski most mimo Mestne hiše, Tromostovja in Prešernovega trga ter bo na koncu prispela do Kongresnega trga. Pustno rajanje bo med 16. in 20. uro potekalo tudi v ljubljanski Festivalni dvorani.

Tudi drugod po Sloveniji številna društva in druge organizacije pustna druženja, rajanja in ustvarjalne delavnice organizirajo tudi v notranjih prostorih, tako da bo kljub slabšemu vremenu zagotovljeno pustno druženje. Med drugim bo v Izoli letošnji peti pustni kreativni lab v ART KUHI oz. galeriji Art Odeon posvečen vsebinam, barvam in oblikam morskega dna. Druženje ob likovni in pripovedovalski ustvarjalnici se bo začelo ob 10. uri, zaželena je predhodna prijava.

Po odpovedi 16. Istrske pustne povorke v Kopru, na katero se je sicer prijavilo 21 skupinskih mask, pustnih vozov in etnografskih mask, pa tamkajšnji organizatorji pustne šeme danes zvečer vabijo v Center mladih Koper, kjer bo za sproščeno zabavo poskrbela domača zasedba Kavč. Tudi drugod po državi bo zvečer potekalo več pustnih zabav.

Previdno v prometu, ne vozite pod vplivom alkohola

Ob pustnem rajanju, ki se bo nadaljevalo v nedeljo in nato na pustni torek, je še toliko bolj pomembna varnost v prometu. Ob tem so vnovič v ospredju opozorila, naj vozniki ne pijejo alkohola, naj bodo pozorni na razmere na cestah in še posebej na ranljive udeležence v cestnem prometu, predvsem pešce.

Policisti Policijske uprave (PU) Maribor so napovedali, da bodo danes in v nedeljo z namenom, da prispevajo k zmanjšanju problematike alkohola in drugih psihoaktivnih snovi v cestnem prometu, izvajali poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov.

Ob tem so opozorili, da vozniki med vožnjo v cestnem prometu ne smejo nositi pustnih mask, lasulj, kostumov in podobnega, če ti zmanjšujejo vidno ali slušno zaznavanje med vožnjo ali zmožnost obvladovanja vozila. "Tudi na tovrstne kršitve cestnoprometnih predpisov bomo v poostrenem nadzoru posebej pozorni," so sporočili s PU Maribor.