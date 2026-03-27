Tine Urnaut pripravlja dobrodelni odbojkarski spektakel

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut, ki z ljubljansko ekipo ACH Volley v teh dneh nastopa v polfinalu evropskega pokala CEV, je v letošnjem letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu. Odločil se je organizirati prav poseben športno-dobrodelni spektakel.

Dobrodelni odbojkarski spektakel za Botrstvo v športu bo v ljubljanski dvorani Tivoli potekal v ponedeljek, 1. junija, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije. Olimpijski komite Slovenije, Zveza Anita Ogulin ter podjetji Spontanzo in Sport Media Focus skupaj z Urnautom pripravljajo dogodek.

Zgodaj popoldne bo najprej na sporedu tekma mladih talentov slovenske odbojke po izboru Tineta Urnauta, ob 18.45 se bodo v revialni tekmi zvezd med seboj pomerili znani Slovenci, nekdanji olimpijci in nekdanji odbojkarski zvezdniki.

Veliki finale pa bo z neposrednim prenosom na TV Slovenija ob 20.30, ko se bosta v pripravljalni tekmi pred začetkom nove sezone Lige narodov udarili moški članski odbojkarski reprezentanci Slovenije in Srbije.

Nosilca ekipe zvezd bosta nekdanja izjemna asa zlatega rodu slovenskih odbojkarjev, ritem tekmi bo narekovala znana slovenska glasbena skupina, ljubitelji športa in odbojke pa boste z nakupom vstopnic, ki bodo stale med 19 in 29 evrov, podprli edinstven projekt Botrstvo v športu. Projekt je namenjen pomoči mladim športnikom in športnicam ter parašportnikom in parašportnicam iz socialno ogroženih okolij.

Kot so pred njim že storili nekateri ambasadorji, nazadnje Goran Dragić in Janja Garnbret, se je tudi Urnaut odločil organizirati prav poseben športno-dobrodelni spektakel. Vstopnice so že na voljo na spletni strani Eventima.

Celoten znesek, ki bo zbran z nakupom vstopnic za dobrodelni odbojkarski spektakel, bo nakazan na račun Zveze Anita Ogulin & ZPM in bo namenjen pomoči mladim športnikom in parašportnikom.

Več o dobrodelni tekmi bodo Tine Urnaut ter vsi glavni deležniki dobrodelne odbojkarske tekme in projekta Botrstvo v športu predstavili na novinarski konferenci 16. aprila.