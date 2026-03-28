Avtor:
B. G.

Sobota,
28. 3. 2026,
13.03

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

odnosi humor smeh samopodoba

Če se znate nasmejati samemu sebi, je to lahko velika prednost

ženska, smeh | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

To, da se znamo nasmejati sami sebi, ni le simpatična lastnost, ampak ima dejansko merljiv učinek na to, kako nas dojemajo drugi.

Raziskovalci so ugotovili, da se ljudje, ki se na nerodne trenutke odzovejo s humorjem, zdijo bolj topli, moralni, kompetentni in celo bolj samozavestni. Tak odziv signalizira, da smo pomirjeni sami s sabo in da nas manjši spodrsljaji ne vržejo iz tira, poroča Time. Smeh na lasten račun namreč kaže na sprejemanje samega sebe.

Takšen odziv ima tudi praktičen učinek na dinamiko med ljudmi. Ko nekdo svojo zadrego vzame preveč resno, se napetost pogosto razširi še na druge. Ljudje dobijo občutek, da morajo položaj rešiti, ga pomiriti ali zmanjšati neprijetnost. Smeh pa ta pritisk odstrani. Namesto da bi trenutek obstal kot nekaj nerodnega, se lahko hitro razblini ali celo postane povezovalna izkušnja.

Ni znak šibkosti, temveč socialne inteligence

Veliko ljudi misli, da drugi njihove napake opazijo veliko bolj, kot jih v resnici. A pogosto smo sami sebi največji kritik, medtem ko drugi dogodku sploh ne pripisujejo tolikšnega pomena. Ravno zato je sproščen odziv pogosto ustreznejši – ker je tudi bolj skladen z dejansko težo položaja.

Seveda pa smeh ni univerzalna rešitev. Če napaka koga prizadene ali ima resne posledice, je lahko smejanje videti kot neodgovorno ali neempatično. V takih primerih ljudje pričakujejo iskreno opravičilo in resnost. Ključna je torej presoja: ali gre za nedolžen, vsakdanji spodrsljaj ali za nekaj, kar zahteva odgovornejši odziv.

Sposobnost, da se ne jemljemo preveč resno, torej ni znak šibkosti, ampak socialne inteligence. Takšni ljudje lažje ustvarjajo občutek bližine, zmanjšujejo napetost v skupini in delujejo bolj dostopni. V svetu, kjer se mnogi bojijo narediti napake, je lahko ravno ta lahkotnost tisto, kar ljudi najbolj pritegne.

Preberite tudi:

odnosi, razmerje
Trendi Kako ravnati s toksično osebo, ne da bi jo povsem izločili iz življenja
prijatelji, podpora
Trendi Devet najslabših stvari, ki jih lahko rečete nekomu pred ločitvijo
odnosi humor smeh samopodoba
