Oven

Danes boste raztreseni. Zadnje čase se zdi, da imate težave s koncentracijo, zato boste pri delu le težko osredotočeni. Z mislimi boste daleč stran. Mnogi se bodo spraševali, ali ste tako zaljubljeni, da ne morete ostati osredotočeni. Pazite na finance, saj vas čakajo nepričakovani odlivi.

Bik

Ste kdaj zatavali v staro knjigarno po točno določenega avtorja in ste namesto tega končali s šestimi čudovitimi, nepričakovanimi deli? Poglejte na življenjsko ljubezen na enak način. Možnosti so neskončne. Če ste v razmerju, potem ste med zvezdami, vendar to ne pomeni, da je vse brezhibno.

Dvojčka

Ugotovili boste, da lahko ponudite še mnogo več, kot ste do sedaj. Vendar pa kljub temu vi svojih kriterijev kar ne boste znižali. Še več, morda boste postali kar malce prezahtevni. Bodite bolj optimistični in prilagodljivi, bolje se boste počutili in lažje vam bo. Premislite.

Rak

Ne zavedate se, da je igranje z ognjem res lahko zelo nevarno. Ne vtikajte svojega nosu tja, kamor ne sodi, saj utegnete utrpeti neljube posledice. Raje se držite zase in opravljajte svoje dolžnosti, nikar pa ne pojdite preko svojih pristojnosti. Bodite pozorni na možnost nesoglasij, povezanih s preteklostjo.

Lev

Danes boste ponovno postavljeni pred dejstvo. Odločiti se morate sami, saj le vi veste, kaj si zares želite. Vaša odločitev vam bo korenito spremenila življenje, ne bo pa vplivala na življenja ljudi okrog vas. Odločitve vam ni treba sprejeti takoj, zato si vzemite čas za premislek. Pojdite v naravo in bodite sami s seboj.

Devica

Pozitivne spremembe se le redko zgodijo brez truda. Imejte to v mislih, ko se bo pričelo preoblikovanje. Vse se bo zgodilo zelo hitro. Vse skupaj vas bo speljalo v dvome. Ne boste vedeli, kje boste končali. To bo samo prehodno obdobje. Zaupajte si in vašemu trudu, na koncu boste nagrajeni.

Tehtnica

Če nekatere stvari v zvezi ne izpolnjujejo vajinih pričakovanj, jih boste vezani danes lahko uspešno spremenili. Potrpežljivi boste in razumevajoči, kot že dolgo ne. Samski pa imate danes dobre možnosti, da bi našli ljubezen tam, kjer je ne pričakujete. Vaše čustveno življenje bo kot vrtiljak.

Škorpijon

Občutili boste neprijeten vpliv neke osebe, ki vam bo skušala na vsak način vsiliti svoje mnenje, vi pa se ne boste mogli temu dovolj odločno upreti. Pazite, da zaradi svoje neodločnosti ne boste nato koga prizadeli, ko vam bo hotel dati dobronameren nasvet. Dobro premislite, preden boste kaj rekli.

Strelec

Samski boste lahko danes pričeli z novim prijateljstvom ali romanco, vezani pa boste lahko še okrepili vzpostavljeno razmerje. Če samski hrepenite po neki osebi, je čas, da stopite do nje in ji poveste, kaj čutite. Ne skrbite, ničesar ne boste izgubili, kvečjemu pridobili boste. Danes bo v ospredju vaša želja po ljubezni.

Kozorog

Veliko zamisli imate, ki bi jih radi uresničili, a sedaj nimate možnosti za to, kar vas zelo jezi. Finančno niste na zeleni veji. Če boste želeli do tja priti, se boste morali še dobro namučiti. Okoliščine ne bodo na vaši strani in ne bo vam uspelo uresničiti vsega, česar se boste lotili. Počakajte na bolj ugoden trenutek.

Vodnar

Danes boste pri volji za počitek in tiho uživanje v udobnem okolju. Vaši prijatelji in družina bodo vir zadovoljstva. Želeli jim boste vrniti uslugo ali jim kako drugače poplačati vse dobro. Želja po tem, da bi vaš dom naredili lepši in bolj udobnega, bo zelo močna. To bo lahko povečalo strast med vami in partnerjem.

Ribi

Bodite odprti za vse možnosti. Naleteli boste na nekoga, ki vam bo posredoval uporabne informacije. Ne boste se še takoj zavedli, kako pomembne so za vas, a bodo imele dramatičen vpliv na vaše življenje. Pripravite se na vse. Za vas bo lahko bil današnji dan zelo zanimiv. Vezane čaka soočenje s partnerjem.