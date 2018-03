Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 1963 se je rodil najboljši slovenski strelec Rajmond Debevec, ki ima v svoji vitrini tri olimpijske medalje.

Rajmond Debevec ima z največjih tekmovanj vrsto medalj, med drugim pa ima tudi tri olimpijske. Leta 2000 je z osvojitvijo zlate kolajne in z novim olimpijskim rekordom z MK-puško v trojnem položaju na olimpijskih igrah v Sydneyju dosegel svoj največji uspeh v karieri. Na OI je nato še dvakrat osvojil bronasto kolajno. Leta 2008 v Pekingu in leta 2012 v Londonu.

Debevec je tudi absolutni slovenski rekorder po številu nastopov na olimpijskih igrah, saj je do zdaj nastopil na osmih olimpijskih igrah.

Zgodilo se je še …

Leta 1966 je legendarni boksar Muhammad Ali premagal Georgea Chuvala.

Leta 1985 je hokejist Wayne Gretzky popravil svoj rekord v ligi NHL, potem ko je dosegel 126 podaj.

Leta 1992 je Matjaž Florijančič zabil gol za Cremonese v italijanski serie A pri zmagi nad Ascolijem s 3:1.

Leta 1995 je Slovenija zabeležila prvo kvalifikacijsko zmago v svoji zgodovini in v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 1996 pod vodstvom Zdenka Verdenika v Mariboru pred 3000 gledalci premagala Estonijo s 3:0. Strelci so bili Zlatko Zahović, Primož Gliha in Vladimir Kokol.

Leta 1995 je Patrick Kluivert v drugem reprezentančnem nastopu zabil prvi gol za Nizozemsko, ko je pri vsega 18 letih zabil pri zmagi nad Malto s 4:0 v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 1996. Doslej je skupaj zabil 40 golov v izbrani vrsti in je rekorder Oranj.

Leta 1997 je italijanski napadalec Christian Vieri, ob zmagi v Trstu proti Moldaviji s 3:0 v kvalifikacijah za svetovno nogometno prvenstvo v Franciji 1998, dosegel 1000. gol na mednarodnih tekmah italijanske reprezentance.

Leta 2003 je na tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2004 proti Albaniji (1:3) v Skenderju zadnjič za reprezentanco nastopil Vladimir Beschastnykh, s 26 goli v 71 nastopih rekorder ruske izbrane vrste.

Leta 2005 je Slovenija v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo do 21 let leta 2006 doma izgubila proti Belorusiji z 1:4. Strelec edinega gola za naše je bil Valter Birsa, ki je zadel že v prvi minuti, a so gostje kasneje predvsem po zaslugi domačega vratarja Igorja Neneziča, ki je delal velike napake, zmagali s 4:1.

Rodili so se ...

1937 - nekdanji angleški nogometaš Gordon Milne

1945 - nekdanji košarkar lige NBA Walt Frazier

1952 - nekdanji nemški nogometaš Rainer Bonhof

1966 - nekdanji bolgarski nogometaš Krassimir Balakov

1972 - nekdanji portugalski nogometaš Manuel Rui Costa

1973 - nekdanji nizozemski nogometaš Marc Overmars

1976 - nekdanja ameriška teniška igralka Jennifer Capriati