Znana je dvanajsterica košarkarjev, ki bo zastopala barve Slovenije na evropskem prvenstvu. Kot zadnja je selektor Aleksander Sekulić po visokem porazu na pripravljalni tekmi s Srbijo prečrtal Miho Cerkvenika in Žaka Smrekarja.

Slovenska košarkarska reprezentanca je priprave na EuroBasket končala s petim porazom, Srbija jo je v Beogradu premagala s 106:72. "Poskusili smo spremeniti določene stvari v obrambi, a se nam ni izšlo. V prvem polčasu smo bili preveč prestrašeni in zato prejeli 64 točk, v nadaljevanju pa smo malce izboljšali obrambo, a zaostanek je bil tedaj že previsok. Očitna je bila razlika v kakovosti," je v prvi izjavi po tekmi dejal selektor Aleksander Sekulić in ob tem oznanil, da Miha Cerkvenik in Žak Smrekar nista uvrščena v ekipo za prvenstvo.

Slovenija bo v ponedeljek zvečer odpotovala na Poljsko v postavi Luka Dončić, Klemen Prepelič, Gregor Hrovat, Aleksej Nikolić, Edo Murić, Alen Omić, Martin Krampelj, Mark Padjen, Robert Jurković, Luka Ščuka, Rok Radović in Leon Stergar.

Selektor se je s trenerskim štabom odločil, da na Poljsko ne bosta potovala Miha Cerkvenik in Žak Smrekar.#mojtim pic.twitter.com/YIxNsKRXC3 — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) August 21, 2025

Slovenci so na pripravah petkrat izgubili in premagali samo Veliko Britanijo. Foto: Jure Makovec/STA Rok Radović, ki je proti Srbiji dosegel 13 točk in ob koncu tekme tudi atraktivno zabil, je po zadnji, šesti pripravljalni tekmi povedal: "Čestitke Srbiji za dobro tekmo in visoko zmago. Zame je velika čast igrati z Luko Dončićem, hkrati pa izjemna izkušnja stati nasproti taki zasedbi Srbije. Na žalost je poraz boleč, a bolje, da smo to zaušnico dobili zdaj kot na evropskem prvenstvu."

Uvodno tekmo v Katovicah bo slovenska reprezentanc igrala 28. avgusta ob 20.30 proti Poljski, nato pa jo v skupinskem delu čakajo še Francija, Belgija, Islandija in Izrael.