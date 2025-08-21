Četrtek, 21. 8. 2025, 22.55
25 minut
Prvi odzivi po porazu Slovenije s Srbijo
Selektor Sekulić kot zadnja prečrtal Cerkvenika in Smrekarja
Znana je dvanajsterica košarkarjev, ki bo zastopala barve Slovenije na evropskem prvenstvu. Kot zadnja je selektor Aleksander Sekulić po visokem porazu na pripravljalni tekmi s Srbijo prečrtal Miho Cerkvenika in Žaka Smrekarja.
Slovenska košarkarska reprezentanca je priprave na EuroBasket končala s petim porazom, Srbija jo je v Beogradu premagala s 106:72. "Poskusili smo spremeniti določene stvari v obrambi, a se nam ni izšlo. V prvem polčasu smo bili preveč prestrašeni in zato prejeli 64 točk, v nadaljevanju pa smo malce izboljšali obrambo, a zaostanek je bil tedaj že previsok. Očitna je bila razlika v kakovosti," je v prvi izjavi po tekmi dejal selektor Aleksander Sekulić in ob tem oznanil, da Miha Cerkvenik in Žak Smrekar nista uvrščena v ekipo za prvenstvo.
Slovenija bo v ponedeljek zvečer odpotovala na Poljsko v postavi Luka Dončić, Klemen Prepelič, Gregor Hrovat, Aleksej Nikolić, Edo Murić, Alen Omić, Martin Krampelj, Mark Padjen, Robert Jurković, Luka Ščuka, Rok Radović in Leon Stergar.
Selektor se je s trenerskim štabom odločil, da na Poljsko ne bosta potovala Miha Cerkvenik in Žak Smrekar.#mojtim pic.twitter.com/YIxNsKRXC3— Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) August 21, 2025
Slovenci so na pripravah petkrat izgubili in premagali samo Veliko Britanijo. Rok Radović, ki je proti Srbiji dosegel 13 točk in ob koncu tekme tudi atraktivno zabil, je po zadnji, šesti pripravljalni tekmi povedal: "Čestitke Srbiji za dobro tekmo in visoko zmago. Zame je velika čast igrati z Luko Dončićem, hkrati pa izjemna izkušnja stati nasproti taki zasedbi Srbije. Na žalost je poraz boleč, a bolje, da smo to zaušnico dobili zdaj kot na evropskem prvenstvu."
Uvodno tekmo v Katovicah bo slovenska reprezentanc igrala 28. avgusta ob 20.30 proti Poljski, nato pa jo v skupinskem delu čakajo še Francija, Belgija, Islandija in Izrael.