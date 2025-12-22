Hrovat in Tobey igralca tekme v svojih klubih

Slovenski košarkar Gregor Hrovat je znova prikazal odlično predstavo v francoski košarkarski ligi, kjer je z Dijonom slavil prti Nancyju in bil igralec tekme. Ta naziv je v španski ligi dobil tudi Mike Tobey ob slavju Gran Canarie proti Granadi, je zapisala Košarkarska zveza Slovenije v tedenskem pregledu.

Dijon je za peto prvenstveno zmago na domačem parketu z 90:75 ugnal Nancy. Hrovat je za drugi zaporedni uspeh prispeval 23 točk, tri skoke ter štiri podaje in bil še drugič zaporedoma izbran za najboljšega igralca tekme. Manj razpoložen je bil Leon Stergar, ki je tokrat zbral dve točki, skok in podajo. Limoges je na gostovanju z 80:92 izgubil proti ekipi Boulazac.

Za igralca tekme je bil v Španiji proglašen Tobey. Ob zmagi Gran Canarie 90:85 nad Granado je zabeležil dvojnega dvojčka. Zbral je 12 točk, 13 skokov in dve podaji. Žiga Samar je dodal šest točk in štiri podaje. Bilbao je z 99:100 klonil pred Breoganom. Martin Krampelj je bil med vidnejšimi posamezniki na parketu. V dobrih 22 minutah igre je zabeležil 13 točk, štiri skoke in dve podaji. Stefan Joksimović za Baskonio, ki je v gosteh s 93:90 premagala Unicajo, ni zaigral.

Gran Canaria je dobro odigrala tudi uvodni del Fibine lige prvakov. S šestimi zmagami je že uvrščena med 16 najboljših ekip in bo tekmovanje nadaljevala v skupini L. Za konec prvega skupinskega dela je s 87:63 premagala Benfico. Samar je vpisal devet točk, dva skoka in štiri podaje. Tobey je dodal 13 točk in pet skokov. V drugem delu Fibinega evropskega pokala pa je Bilbao s kar 83:46 zmagal na Slovaškem. Krampelj je zabeležil pet točk, dva skoka in podajo.

Mike Tobey Foto: www.alesfevzer.com

Kunc še naprej v formi

Na Poljskem v zadnjem obdobju dobre predstave kaže Aljaž Kunc. Torun je tudi z njegovo pomočjo prišel do četrte zmage v prvenstvu. S 95:86 je bil boljši od Trefl Sopota. Kunc je dosegel 20 točk, štiri skoke in dve podaji. Mihe Lapornika ni bilo v postavi.

Luke Ščuke zaradi poškodbe gležnja še naprej ni v kadru Braunschweiga, ki je v nemškem prvenstvu doživel še osmi poraz in ostaja pri zgolj treh zmagah na 15. mestu. Tokrat ga je s kar 93:68 ugnal zadnjeuvrščeni Oldenburg.

Tretjič zapovrstjo je v Turčiji poraz doživel tudi Alen Omić, ki pa se je izkazal z dobro predstavo, saj je bil blizu dvojnemu dvojčku. V statistiko je vpisal osem točk, devet skokov in dve podaji. Merkezefendi je premoč z 89:93 po podaljšku moral priznati Türk Telekomu.

Klemen Prepelič je s soigralci iz Dubaja v ligi Aba dosegel deveto zaporedno zmago, v Podgorici so Dubajčani premagali Studentski centar z 80:67. Prepelič je dosegel sedem točk, tri skoke in pet podaj. Na drugi strani je Matic Rebec prispeval šest točk, skok in dve podaji.

Preberite še: