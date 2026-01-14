Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P.

Italijansko prvenstvo, 16. krog (zaostale tekme)

V živo: Napoli se želi vrniti na drugo mesto, zvečer na delu vodilni Inter

Med tednom bodo odigrane štiri zaostale tekme 16. kroga italijanskega prvenstva, ki bodo odločale o vrstnem redu na vrhu. Vodilni Inter bo zvečer gostil Lecce, branilec naslova Napoli, pri katerem blesti nekdanji rdeči vrag Rasmus Hojlung, pa se pravkar meri s Parmo. V četrtek bosta odigrani še tekmi Verona – Bologna in Como – Milan.

Italijansko prvenstvo, 16. krog (zaostale tekme):

Sreda, 14. januar:

Napoli ima danes priložnost, da se z zmago nad Parmo povzpne na drugo mesto. Danski napadalec Rasmus Hojlund je v zelo dobri formi. Do poletja je branil barve Manchester Uniteda, a na Old Traffordu ni navduševal. Ker ga je poleti nasledil Benjamin Šeško, v medijih ne manjka primerjav med mladima napadalcema iz Skandinavije in Slovenije.

Hojlundu gre v serie A, kjer je pred leti že nabiral izkušnje pri Atalanti, imenitno. Prejel je priznanje za najboljšega igralca decembra. V tej sezoni je zbral 23 nastopov za Napoli, prispeval pa devet zadetkov in dve podaji, navijači Napolija pa so najbolj srečni, da je uspel zapolniti vrzel ob odsotnosti tako kakovostnega napadalca kot je Romelu Lukaku.

Vodilni Inter, ki ga vodi Cristian Chivu, zvečer na San Siru pričakal Lecce. Črno-modri niso izgubili proti nekdanjemu klubu Sebastjana Cimirotiča že osem tekem zapored. Že v soboto jih čaka nov zahteven izziv, gostovali bodo v bližini Slovenije pri Lovrićevem Udineseju.

Lestvica: 

Najboljši strelci:

10 - Martinez (Inter)
8 - Pulisic (Milan)
7 - Calhanoglu (Inter), Leao (Milan)
6 - Davis (Udinese), Douvikas (Como), Höjlund (Napoli), Orsolini (Bologna), Paz (Como), Soule (Roma), Thuram (Inter), Yildiz (Juventus)
...

Bologna AC Milan Inter Napoli Rasmus Hojlund italijansko prvenstvo serie A
