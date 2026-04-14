Kakšno je stanje Jana Oblaka pred spektaklom z Barcelono?

Nocoj bosta znana prva polfinalista letošnje lige prvakov. Odločitvi bosta padli v Madridu, kjer bo Atletico branil prednost dveh zadetkov proti Barceloni, in Liverpoolu, kjer bodo angleški prvaki dva zadetka poskušali nadoknaditi proti PSG. Odločitev o tem, ali bo v evropskem spektaklu pomembno vlogo igral tudi slovenski zvezdnik Jan Oblak, naj bi padla zvečer.

Tudi v elitni ligi prvakov je malo večerov, ki bi postregli s tako udarnim, tako spektakularnim sporedom. V tekmovanju je pač ostala le še evropska nogometna elita in še pred polnočjo bosta znani ekipi, ki bosta le še korak oddaljeni od velikega finala v Budimpešti. Na drugi strani se bosta dva velikana vsaj za eno sezono poslovila od sanj o slovitem pokalu z velikimi ušesi.

Celo desetletje se iz teh sanj predčasno zbujajo navijači Barcelone. Bilo je v sezoni 2014/15, ko je katalonski ponos v Berlinu ugnal Juventus. Pri zadnjem je osrčju zvezne vrste takrat poveljeval še legendarni Andrea Pirlo, pri Barceloni je v napadu blestela slovita naveza MSN, Messi-Suarez-Neymar.

Lamine Yamal je bil na prvi tekmi z naskokom najbolj razpoloženi nogometaš Barcelone. Foto: Guliverimage Katalonci so s tem zaokrožili izjemno sezono, v kateri so osvojili tudi špansko prvenstvo in pokal. Zdelo se je, da se bo prevlada pod vodstvom Luisa Enriqueja nadaljevala, a sledila so precej bolj turbulentna obdobja. V zadnjih desetih letih je bil klub s Camp Noua večino časa korak ali dva za konkurenco, za klubi, ki so osvajali najprestižnejšo evropsko klubsko lovoriko. Tako je bilo pod črto tudi lani, ko je sicer izvrstna pomlajena četa Hansija Flicka kazala izjemen potencial, na domačih tleh za seboj pustila tudi madridski Real, v ligi prvakov pa je padla na zrelostnem izpitu, imenovanem Inter.

Da bo že letos njihovo leto, leto Lamina Yamala in druščine, so napovedovali navijači Barcelone, a so se njihovi ljubljenci znova znašli pred zelo zahtevno nalogo. Atletico Madrid se je še enkrat več izkazal za enega najbolj neugodnih tekmecev. Na prvi tekmi si je po zadetkih Juliana Alvareza in Alexandra Sørlotha priigral veliko prednost, ki jo bo nocoj pred svojimi navijači branil, kot da gre za življenje in smrt.

Pri tem bi utegnil sodelovati tudi Jan Oblak, ki je zaradi poškodbe na stranskem tiru vse od sredine marca, v vratih Atletica pa ga je nadomeščal Juan Musso. Kapetan slovenske izbrane vrste je v zadnjem tednu treniral z ekipo, ali to pomeni tudi nastop na nocojšnji tekmi, pa za zdaj ni jasno.

"Ne bom izdal začetne enajsterice, vse bo znano v torek zvečer ob 19. uri," je pred tekmo vztrajal Diego Simeone.

Francozi spet prisluhnili želji PSG

Uresničevanja načrta, kako na povratni tekmi ubraniti prednost dveh zadetkov, se je v zadnjem tednu lotil tudi Enrique. PSG je Liverpool izločil že v lanski izvedbi lige prvakov, ko je bil v osmini finala boljši po izvajanju enajstmetrovk. Redsi so lačni maščevanja, po zmagi v domačem prvenstvu pa tudi nekoliko bolj samozavestni. PSG ta konec tedna ni igral, saj je vodstvo francoske lige znova prisluhnilo želji Parižanov po prestavitvi obračuna z Lensom.

Liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme):

Torek, 14. april

Sreda, 15. april

Para polfinala lige prvakov: PSG/Liverpool – Real Madrid/Bayern München

Barcelona/Atletico Madrid – Sporting/Arsenal

Lestvica (ligaški del):

Najboljši strelci: 14 – Mbappe (Real)

11 – Kane (Bayern)

10 – Gordon (Newcastle)

9 – Alvarez (Atletico)

8 – Haaland (Man City), Kvaratskhelia (PSG)

7 – Osimhen (Galatasaray)

6 – Barnes (Newcastle), Fermin (Barcelona), Hauge (Bodo/Glimt), Martinelli (Arsenal), Vitinha (PSG), Sørloth (Atletico)

