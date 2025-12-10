Navijači Reala si grizejo nohte. Prihaja City, a manjka kup zvezdnikov. Kaj je z Mbappejem?

Danes bo odigrana še druga polovica tekem šestega kroga ligaškega dela lige prvakov. Začetek bo ob 18.45 v Bakuju in Villarrealu, vrhunec večera pa prinaša poslastica med madridskim Realom in Manchester Cityjem. Pri belih baletnikih, ki imajo težave zaradi ogromnega števila poškodovanih igralcev, se zaradi skromnih rezultatov trese stolček Xabiju Alonsu. Vodilni Arsenal gostuje v Belgiji, Newcastle bo na delu v Leverkusnu, branilec naslova PSG pa v Bilbau.

Sreda, 10. december:

V središču zanimanja bo srečanje na Santiago Bernabeuu. Po zadnjem domačem porazu proti Celti se je v Madridu sprožil alarm. Nov neuspeh bi lahko že vplival na usodo Xabija Alonsa, ki v zadnjih tednih pogreša zmage belih baletnikov. Real v la ligi za Barcelono po zadnjih neuspehih zaostaja za štiri točke, po drugi strani pa je Manchester City v angleškem prvenstvu stopil na plin in se povsem približal vodilnemu Arsenalu.

Real bo pogrešal ogromno zvezdnikov

Topničarjem, ki jih danes čaka gostovanje v Bruggeu, kjer bo prvič belgijskega velikana v Evropi vodil Hrvat Ivan Leko, se je City približal na dve točki zaostanka. V napadu blestita Erling Haaland in Phil Foden, kar je slaba novica za zdesetkano zasedbo Reala, ki bo pogrešala številne poškodovane igralce. Med njimi je veliko branilcev (Eder Militao, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy), pod vprašajem sta nastopa Deana Huijsena in Davida Alabe, Real bo v zvezni vrsti pogrešal tudi Eduarda Camavingo. Ker pa je zelo vprašljiv tudi nastop najboljšega strelca Kyliana Mbappeja, ki si je na tekmi proti Celti poškodoval levo koleno, bi se lahko zgodilo, da Francoza danes sploh ne bo na tekmi.

Kylian Mbappe je v tej sezoni dosegel kar 57 odstotkov vseh zadetkov Reala. Je tudi prvi strelec lige prvakov. Foto: Reuters

To bi pomenilo, da nogometni sladokusci ne bi dočakali superzvezdniškega obračuna Mbappe – Haaland, od prve minute pa bi lahko tako za Real zaigrali Courtois; Asencio, Rüdiger, Carreras, García; Valverde, Tchouaméni; Mastantuono, Bellingham, Rodrygo; Vinicius Junior.

Čeprav Mbappeja ovirajo bolečine v kolenu, hkrati pa ima tudi zlomljeno kost v roki, želi Francoz vseeno pomagati soigralcem, s tem pa tudi reševati kožo trenerju Xabiju. Končna odločitev o tem, ali bo res nastopil, bo znana pred tekmo. Francoz ogromno pomeni Realu, v tej sezoni je dosegel več kot polovico zadetkov kraljevega kluba (25 od 44).

Lahko Manchester City zvečer pokvari načrte belim baletnikom? Foto: Reuters

Pri gostih ne bo poškodovanih zveznih igralcev Rodrija in Matea Kovačića, ki odlično poznata Madrid. Prvi je bil nogometaš Atletica, drugi pa Reala. City bi lahko začel dvoboj z enajsterico Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, Ait Nouri; Gonzalez; Silva, Cherki, Foden, Doku; Haaland.

