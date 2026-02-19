Anglež izenačil nepozaben podvig Josipa Iličića

Se še spomnite, kako je velikan slovenskega nogometa Josip Iličić 10. marca 2020 na tekmi med Valencio in Atalanto postavil nov rekord lige prvakov? Na gostujoči tekmi izločilnega dela lige prvakov je kot prvi v zgodovini dosegel kar štiri zadetke. Evropa je na junaka, ki bi ponovil Kranjčanov podvig, čakala kar šest let. V sredo ga je v Bakuju dosegel zvezdnik Newcastla Anthony Gordon in ponudil priložnost, da se še enkrat spomnimo veličastnega večera Josipa Iličića. Pred šestimi leti je bil v življenjski formi, ki pa jo je nato brutalno prekinilo mučno obdobje zloglasnega koronavirusa.

Liga prvakov je tekmovanje, kjer se cedita med in mleko, v njem pa nastopajo najboljši nogometaši na svetu. Prevladujejo slovita nogometna imena, ki nizajo izjemne dosežke, zato je v njihovi druščini še toliko težje izstopati, postavljati mejnike in se podpisati pod rekordne podvige. Pred šestimi leti je tako Slovenija še toliko bolj žarela od ponosa, ko se je na naslovnicah znašel Josip Iličić.

Nikoli več ni bil v takšni formi

Po strelskem šovu na Mestalli je lahko domov odnesel žogo. Foto: Getty Images Takrat je bil v življenjski formi, v dresu Atalante je čaral na igrišču in se poigraval z obrambami. Navijače italijanskega prvoligaša iz Bergama je razvajal s številnimi zadetki, najbolj nori strelski večer pa si je privoščil 10. marca 2020. Na Mestalli je Atalanti na povratni tekmi osmine finala lige prvakov do zmage s 4:3 pomagal s kar štirimi zadetki.

To je bilo obdobje, ko je v Evropi že pustošil novi koronavirus. Nogometna tekmovanja so bila kmalu prekinjena, Iličić pa žal ni dočakal priložnosti, da bi s formo, ki ga je krasila v tistem delu sezone, vstopil v nova dokazovanja v ligi prvakov. Ko se je kolesje lige prvakov po večmesečnem premoru znova premaknilo, takrat pred praznimi tribunami, je imel preveč težav, da bi se lahko posvetil nogometu. Izgubil je stik z žogo, pozneje v karieri pa nikoli več ni ponovil tako visoke kakovostne ravni predstav, s kakršnimi je navduševal do usodnega prisilnega koronskega premora. Ostal pa je veličasten spomin na rekord lige prvakov, ki ga je dosegel slovenski nogometaš. V večne almanahe se je zapisal kot prvi nogometaš, ki je dosegel štiri zadetke na gostujoči tekmi v izločilnih bojih lige prvakov.

Messi in Haaland sta to storila petkrat, a ...

Erling Haaland je pred tremi leti mrežo rdečih bikov iz Leipziga zatresel kar petkrat. Foto: Reuters O tem, kako velik dosežek je uspel Iličiću, priča tudi razkošen seznam vseh nogometašev, ki jim je na tekmi lige prvakov uspelo doseči vsaj štiri zadetke. Na njem ne manjka zvezdniških imen. Nekatera izmed njih so dala na eni tekmi celo pet zadetkov! A nihče izmed njih ni tega napravil na gostujoči tekmi izločilnega dela. Argentinec Lionel Messi se je 7. marca 2012 znesel nad Bayerjem iz Leverkusna. Barcelona je zmagala s 7:1, Messi pa se je podpisal pod kar pet zadetkov. Leta 2023 je petkrat zadel tudi Erling Haaland. 14. marca 2023 je Manchester City RB Leipzig zmlel s 7:0. To sta bili tekmi izločilnega dela, a sta tako Argentinec kot tudi Norvežan strelski šov priredila na domači tekmi.

Petkrat je na tekmi lige prvakov v polno meril tudi Brazilec Luiz Adriano – in to za razliko od Messija in Haalanda v gosteh. Zgodilo se je 21. oktobra 2014 na gostovanju Šahtarja iz Donecka v Belorusiji pri BATE Borisovu (0:7), a je bilo to še srečanje skupinskega dela.

Vsi, ki so dosegli na tekmi lige prvakov vsaj štiri zadetke: Pet zadetkov:

Erling Haaland/Manchester City (Manchester City : Leipzig 7:0, 14. marec 2023)

Luiz Adriano/Šahtar (BATE Borisov : Šahtar Doneck 0:7, 21. oktober 2014)

Lionel Messi/Barcelona (Barcelona : Bayer Leverkusen 7:1, 7. marec 2012) Štirje zadetki:

Anthony Gordon/Newcastle (Qarabag : Newcastle 1:6, 18. februar 2026)

Kylian Mbappe/Real (Olympiakos : Real Madrid 3:4, 26. november 2025)

Harry Kane/Bayern (Bayern München : Dinamo Zagreb 9:2, 17. september 2024)

Sebastien Haller/Ajax (Sporting Lizbona : Ajax 1:5, 15. september 2021)

Olivier Giroud/Chelsea (Sevilla : Chelsea 0:4, 02. december 2020)

Josip Iličić/Atalanta (Valencia : Atalanta 3:4, 10. marec 2020)

Robert Lewandowski/Bayern (Crvena Zvezda : Bayern München 0:6, 26. november 2019)

Serge Gnabry/Bayern (Tottenham : Bayern München 2:7, 1. oktober 2019)

Cristiano Ronaldo/Real (Real Madrid : Malmö 8:0, 08. december 2015)

Zlatan Ibrahimović/PSG (Anderlecht : PSG 0:5, 23. oktober 2013)

Robert Lewandowski/Borussia (Borussia Dortmund : Real Madrid 4:1, 24. april 2013)

Mario Gomez/Bayern (Bayern München : Basel 7:0, 13. marec 2012)

Bafetimbi Gomis/Lyon (Dinamo Zagreb : Lyon 1:7, 07. december 2011)

Lionel Messi/Barcelona (Barcelona : Arsenal 4:1, 6. april 2010)

Andrij Ševčenko/Milan (Fenerbahče : Milan 0:4, 23. november 2005)

Ruud van Nistelrooy/Manchester United (Manchester United : Sparta Praga 4:1, 3. november 2004)﻿

Dado Pršo/Monaco (Monaco : Deportivo 8:3, 5. november 2003)

Simone Inzaghi/Lazio (Lazio : Marseille 5:1, 14. marec 2000)

Marco van Basten/Milan (Milan : Göteborg 4:0, 25. november 1992)

Lionel Messi je edini Zemljan, ki je na tekmi lige prvakov dosegel tako pet kot tudi štiri zadetke. Foto: Guliverimage/Getty Images

Na elitnem in prestižnem seznamu tudi Slovenec

Od leta 1992, ko se je nekdanji pokal državnih prvakov prelevil v ligo prvakov, resnično ni manjkalo igralcev, ki so na eni tekmi dosegli vsaj štiri zadetke. Na njem so Lionel Messi (dvakrat), Robert Lewandowski (dvakrat), Erling Haaland, Luiz Adriano, Marco van Basten, Simone Inzaghi, Dado Pršo, Ruud van Nistelrooy, Andrij Ševčenko, Bafetimbi Gomis, Mario Gomez, Zlatan Ibrahimović, Cristiano Ronaldo, Serge Gnabry, Olivier Giroud, Sebastien Haller, Harry Kane, Kylian Mbappe, Josip Iličić in po novem še Anthony Gordon. Le 24-letni angleški krilni napadalec Newcastla pa je med vsemi naštetimi velikani nogometne igre ponovil Iličićev podvig. Postal je šele drugi nogometaš v zgodovini lige prvakov, ki je na gostujoči tekmi izločilnega dela dosegel štiri zadetke.

Anthony Gordon je vse zadetke v Bakuju dosegel že v prvem polčasu. Foto: Reuters

Za razliko od zdajšnjega zveznega igralca Kopra, ki pri 38 letih še vedno vztraja na prvoligaških zelenicah in je s kanarčki blizu vrha 1. SNL, je to Gordonu uspelo že v prvem polčasu, po drugi strani pa je lahko podvig slovenskega nogometaša vendarle vreden večjega poklona, saj je bil dosežen na tekmi osmine finala, medtem ko je Anglež zadel v polno šele v kvalifikacijah za preboj med najboljših 16. Newcastlu je zagotovil prepričljivo zmago v Bakuju (6:1) in izjemno popotnico pred povratnim srečanjem na St. James Parku. Tri zadetke je dosegel v zgolj 33 minutah in s tem poskrbel za najhitrejši angleški hat-trick v zgodovini lige prvakov.

Gordon: Ponosen sem na celotno ekipo

Anthony Gordon je z naskokom podrl klubski rekord Newcastla v ligi prvakov, ki je do te sezone pripadal Alanu Shearerju. Foto: Reuters "Rekordi so prijetni, a je v nogometu vendarle najpomembnejša ekipa. Individualni dosežki štejejo le takrat, če tvoja ekipa doseže uspeh. Danes je bila najpomembnejša naša zmaga. Ponosen sem. Ne le nase, ampak na celotno ekipo," je po pokru zadetkov, ki jih je dosegel v oddaljenem Azerbajdžanu, sporočil razigrani Otočan. S tem ni izenačil le rekorda Josipa Iličića, ampak tudi Brazilca Luiza Adriana. Le njima je namreč na tekmi lige prvakov uspelo doseči štiri zadetke že v prvem polčasu.

Nekdanji nogometaš Evertona, ki se želi v dresu srak dokazati tudi angleškemu selektorju Thomasu Tuchlu in nastopiti na letošnjem svetovnem prvenstvu, je v tej sezoni v ligi prvakov dosegel že deset zadetkov. V tej sezoni jih je dal izmed njegovih rojakov več le golgeter Bayerna Harry Kane (11), krepko pa je popravil tudi strelski rekord slovitega rojaka Alana Shearerja, ki je nekoč v ligi prvakov za Newcastle v eni sezoni dosegel šest zadetkov.

Če bodo srake ogromno prednost proti prvaku Azerbajdžana zadržale na domači zelenici, jih v osmini finala čaka bistveno težji tekmec. To bo namreč Barcelona oziroma Chelsea. Žreb bo prihodnji petek, 27. februarja.