Jan Oblak v drugem polčasu dobil tri gole, Norvežani šokirali Inter

V sredo zvečer se je nadaljeval play-off za osmino finala nogometne lige prvakov. Norveški Bodo/Glimt je s 3:1 šokiral milanski Inter. Na delu je bil tudi Jan Oblak, ki je z Atleticom gostoval pri belgijskem podprvaku Club Brugge. Španski klub je ob polčasu vodil z 2:0, na koncu pa je bilo 3:3. Bayern Leverkusen je v Pireju pri Olympiacosu zmagal z 2:0. Himna lige prvakov je najprej igrala v Bakuju, kjer se je tekma med Qarabagom in Newcastlom začela že ob 18.45. Ob polčasu je bilo že 5:0 za goste, štirikrat je zadel Anthony Gordon. Končni izid je bil 6:1. Povratne tekme bodo prihodnji teden.

Navijači Atletica imajo opravka z nenavadnim obdobjem. Njihovi ljubljenci nizajo spremenljive predstave. Za nekatere so si prislužili kopico pohval in poželi navdušenje – najbolj so se izkazali prejšnji teden, ko so na prvi polfinalni tekmi španskega pokala Barcelono pomendrali s kar 4:0. Veliko manj prepričljivi pa so v la ligi. Najprej so si privoščili domač spodrsljaj proti Betisu, v zadnjem krogu, zgodilo se je v nedeljo, le tri dni po rapsodiji proti Barceloni, pa so si privoščili nepričakovan polom pri mestnem tekmecu Rayo Vallecanu. Izgubili so z 0:3, prikazali bore malo, po tekmi pa so odmevala razhajanja v izjavah Jana Oblaka in Diega Simeoneja.

Oblak: Ne smemo izbirati tekem

Julian Alvarez je z bele točke poskrbel za vodstvo Atletica v Belgiji že v osmi minuti. Foto: Reuters Atletico v la ligi za vodilnim Realom zaostaja že 15 točk. "Kot kaže, smo se že predali glede la lige. Ne moremo tako izgubljati tekem. Ne smemo si privoščiti, da igramo tako slabo. Tako bo težko tekmovati. Ne smemo izbirati tekem. Na vsaki tekmi moramo tekmovati na najvišji ravni, a žal tega ne počnemo. Rayo je bil veliko boljši od nas, mi pa smo zasluženo izgubili," se je Oblak po poročanju Marce čudil nihanju Atletica,.

Besede slovenskega čuvaja mreže so odmevale v Španiji, nanje je odgovoril tudi trener Simeone. "Ne strinjam se s tistim, kar je povedal Oblak. Mislim, da je ekipa dala vse od sebe. Vse, kar je lahko. Tekmec je bil premočan za nas, mi nismo odigrali dobre tekme, razmišljati pa moramo že o sredi," se je raje osredotočil na evropsko tekmo v Belgiji. Odkar je decembra vodenje Bruggea prevzel Hrvat Ivan Leko, je belgijski klub dvignil rezultatsko krivuljo. Zbral je osem zmag, izgubil pa le trikrat. In res so se izkazali za zahtevnega nasprotnika.

Club Brugge v drugem polčasu do preobrata

Med strelci belgijske ekipe je bil Nicolo Tresoldi. Foto: Reuters Atletico je v Belgiji sicer prišel do hitrega vodstva. Julian Alvarez je v osmi minuti unovčil 11-metrovko. V nadaljevanju so bili nevarni tudi domači, a je vse tri njihove resnejše poskusne zaustavil Oblak. V sodnikovem dodatku prvega polčasa je po podaji iz kota prednost gostov podvojil Ademola Lookman.

Tekma se je v drugem polčasu hitro postavila na glavo. Raphael Onyedika in Nicolo Tresoldi sta premagala Oblaka in v 61. minuti je bilo na semaforju 2:2. Olajšanje za Atletico je prišlo v 79. minuti, ko je po predložku v kazenski prostor Joel Ordóñez nesrečno žogo brcnil v lastno mrežo. Alexander Sorloth kljub več priložnostim ni uspel zadeti za povišanje na 4:2, so pa domači prišli do izenačenja. Oblaku je zabil še Christos Tzolis.

Newcastle napolnil mrežo Qarabaga, štirje goli Gordona

Angleški Newcastle je v Azerbajdžanu prikazal silno učinkovito predstavo in Qarabag premagal kar s 6:1. Junak dvoboja je bil Anthony Gordon, ki je dosegel kar štiri gole že v prvem polčasu, rekordnega dosežke Norvežana Erlinga Haalanda, Brazilca Luiza Adriana in Argentinca Lionela Messija, ki so edini v ligi prvakov na eni tekmi zabili po pet golov, pa mu je preprečil tudi strateg Newcastla Eddie Howe, ki ga je zamenjal v 68. minuti.

Anthony Gordon je v prvem polčasu dosegel štiri gole, dva z bele točke. Foto: Reuters

Norveški Bodo/Glimt je presenetil favorizirani milanski Inter in slavil s 3:1. Za srčne gostitelje so zadeli Sondre Fet, Jens Hauge in Danec Kasper Hogh, za goste pa je edini gol dosegel Francesco Pio Esposito. Bayer iz Leverkusna je v Pireju ugnal Olympiakos z 2:0. Lekarnarji so oba gola dosegli v drugi polovici tekme, obakrat je zadel češki napadalec Patrik Schick.

Povratne tekme kvalifikacij za osmino finala bodo prihodnji teden.

Neposredno v osmino finala se je uvrstilo osem najboljših klubov ligaškega dela. To so Arsenal, Barcelona, Bayern München, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Sporting in Tottenham. Žreb osmine finala bo 27. februarja.

Liga prvakov, kvalifikacije za osmino finala (prve tekme):

Torek, 17. februar

Sreda, 18. februar

Lestvica (ligaški del):

Najboljši strelci: 13 – Mbappe (Real)

10 – Gordon (Newcastle),

8 – Kane (Bayern)

7 – Haaland (Man City)

6 – Martinelli (Arsenal), Osimhen (Galatasaray)

5 – Barnes (Newcastle), Fermin (Barcelona), Guruzeta (Atl. Bilbao), Vitinha (PSG), Rashford (Barcelona), Balogun (Monaco)