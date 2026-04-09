Cupra je razkrila svoj nov mestni električni avtomobil, ki ga bodo na ceste pripeljali letos poleti. Izhodiščna cena bo okrog 26 tisoč evrov, tiste boljše različice z večjo baterijo in zmogljivejšimi motorji pa bodo stale prek 30 tisočakov.

Cupra je razkrila nov električni model raval in tako so ga javnosti rakrili še pred Volkswagnovima sorodnima modeloma ID.polo in ID.cross.

Nekoliko večji od renault 5, prtljažnik celo večji kot v bornu

Raval je dinamično usmerjen in nekoliko bolj premijsko postavljen mestni električni avtomobil, ki se bo več kot očitno za kupce spogledoval tudi z renault 5. Rava je dolg 4,05 metra, širok je 1,78 metra in visok 1,52 metra - s temi dimenzijami je rahlo večji od Renaultove petke.

V primerjavi s sorodnimi modeli z Volkswagnove platforme bo imel 1,5 centimetra nižje podvozje in centimeter širši kolotek. Prtljažnik meri kar 430 litrov, kar je predsvem zasluga velike odprtine pod dnom (podobno kot pri ford pumi gen-e). Ravalov prtljažnik je celo večji kot pri cupri born.

Bateriji kapacitete 37 in 52 kWh

Raval bo na voljo v štirih opremskih različicah, imel bo bateriji dveh kapacitet - naprej osnovna baterija LFP s kapaciteto 37 kilovatnih ur (kWh) in nato še 52 kWh tipa NMC. Moč motorja bo znašala od 85 do 166 kilovatov v najzmogljivejši različici VZ. Moč polnjenja AC bo do 11 kilovatov, moč polnjenja DC pa do največ 105 kilovatov. Pri srednji opremi znaša najvišja moč polnjenja 88 kilovatov.

Prodaja ravala se bo v Evropi začela sredi poletja, izhodiščna cena za različico z manjšo baterijo bo okrog 26 tisoč evrov. Cene bodo tako očitno podobne kot pri renault 5, tako da bo treba pri večji bateriji zagotovo računati na ceno precej prek 30 tisočakov. Ravalov tekmec bo zato vsaj v Sloveniji tudi že uveljavljeni born.

