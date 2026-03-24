STA

Torek,
24. 3. 2026,
18.31

Manchester City Erling Haaland

Poseben nakup

Haaland kupil najdražjo norveško knjigo

Erling Haaland | Foto Reuters

Norveški nogometni zvezdnik Erling Haaland je lastnik najdražje knjige v zgodovini svoje države. Skupaj z očetom Alf-Ingejem je decembra za 1,3 milijona norveških kron (126.600 evrov) kupil izdajo Kraljevih sag Snorrija Sturlusona iz leta 1594, poroča tiskovna agencija NTB.

A napadalec Manchester Cityja knjige ni obdržal. Za stalno jo je predal občini oziroma knjižnici v mestu Bryne, kjer je odraščal. Pri tem pa je knjižnici postavil en pogoj.

"Želim si, da bi bila knjiga vedno odprta, da bi ljudje lahko brali o tistih, ki prihajajo iz mojega kraja. Lažje je razviti zanimanje za branje, ko se lahko prepoznaš v opisanih ljudeh. Živim svoje sanje, a žal so te rezervirane le za redke. Videl sem, kako knjige mnogim ljudem omogočajo sanjati in uresničevati njihove sanje," je občina citirala Haalandove besede.

Knjiga bo v prihodnjem šolskem letu povezana z bralnim tekmovanjem v šolah v občini. Nagrada za najboljše v tekmovanju bo obisk stadiona Ullevaal v Oslu in ogled tekme norveške reprezentance.

