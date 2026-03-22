Nedelja, 22. 3. 2026, 10.40
1 ura, 55 minut
Angleški ligaški pokal, finale
Derbi za lovoriko na Otoku
Poleg premier lige so oči ljubiteljev nogometa ta konec tedna usmerjene na Wembley, kjer se bosta danes v finalu angleškega ligaškega pokala pomerila Arsenal in Manchester City.
Arsenal bo v finalu lovil svoj tretji ligaški pokalni naslov, Manchester City pa devetega. Ekipi zasedata tudi vrh premier lige, na prvem mestu imajo Topničarji z odigrano tekmo več devet točk prednosti pred sinjemodrimi. Na zadnji medsebojni tekmi sta se tokratna tekmeca razšla z remijem 1:1, to je bilo do zdaj tudi edino medsebojno srečanje v tej sezoni.
Nedelja, 22. marec:
Vsi zmagovalci angleškega ligaškega pokala:
10 – Liverpool
8 – Manchester City
5 – Aston Villa, Chelsea, Manchester United
4 – Nottingham Forest, Tottenham
3 – Leicester City
2 – Arsenal, Birmingham City, Norwich, Wolverhamtpon
1 – Blackburn, Leeds United, Luton Town, Middlesbrough, Newcastle United, Oxford United, QPR, Sheffield Wednesday, Swansea City, Swindon Town, WBA