Pokal FA, finale

City po mojstrskem zadetku Semenya do lovorike

Josep Guardiola | Josep Guardiola je osvojil jubilejno 20. lovoriko kot trener Cityja. Še vedno ostaja tudi v igri za angleški naslov. | Foto Reuters

Josep Guardiola je osvojil jubilejno 20. lovoriko kot trener Cityja. Še vedno ostaja tudi v igri za angleški naslov.

V finalu pokala FA, najstarejšega pokalnega tekmovanja na svetu, sta se na Wembleyju v soboto pomerila Manchester City in Chelsea. City je zmagal z 1:0, edini zadetek na srečanju pa je v 72. minuti dosegel Antoine Semeyo. Bil je zelo atraktiven, Ganec ga je dosegel s peto. Josep Guardiola je tako osvojil že 20. lovoriko, odkar opravlja delo trenerja pri bogatem angleškem klubu, podprtem z arabskim kapitalom.

Nogometaši Manchester Cityja so osvojili še drugo lovoriko v sezoni. Po zmagi v ligaškem pokalu so bili najboljši tudi v pokalu Angleške nogometne zveze (FA), v finalu so na Wembleyu v Londonu z 1:0 premagali Chelsea. Tekmo je z mojstrskim golom s peto v 72. minuti odločil Antoine Semenyo, ki je na čudežni način izkoristil podajo Erlinga Haalanda.

Edini zadetek na srečanju je po podaji Erlinga Haalanda dosegel Antoine Semenyo. | Foto: Reuters

Šestindvajsetletni napadalec, ki je januarja prestopil iz Bournemoutha, doma pa je le streljal od Stamford Bridga, stadiona Chelseaja, je Cityju zagotovil osmi naslov v pokalu FA, svojemu trenerju Josepu Guardioli pa 20. lovoriko, odkar je pred desetimi leti prevzel klub, po letih 2019 in 2023 tretjo v tem pokalu.

Sam dvoboj ni postregel s spektakularnim nogometom, potekal je taktičen boj, v katerem ni bilo veliko priložnosti, v prvem delu je največjo imel Erling Haaland. City je sicer imel terensko premoč, Londončani pa so se osredotočali na protinapade, še najbližje zadetku so bili, ko so padali v kazenskem prostoru in zahtevali enajstmetrovko. Haaland je v prvem polčasu že zatresel mrežo Londončanov, a se ni dolgo veselil zadetku. Pomožni sodnik je dvignil zastavico, saj je bil podajalec Matheus Nunes pred tem v nedovoljenem položaju, tako da je ostalo pri 0:0.

Chelsea se tako ni izvlekel iz krize in rešil sezono, v kateri v prvenstvu po sedmih tekmah brez zmage zaseda šele deveto mesto in nima več možnosti za uvrstitev v ligo prvakov. V njej bo zagotovo igral City, ki še vedno upa, da po zadnjih dveh tekmah prehiti vodilni Arsenal.

Londončani so v polfinalu izločili Leeds United, za katerega je nastopil tudi Jaka Bijol. Chelsea, ki ga vodi začasni trener Calum McFarlane, je tako neuspešno naskakoval deveti pokalni naslov. Na lestvici zmagovalcev ga je z osmimi pokalnimi lovorikami ujel Manchester City.

Angleški pokal FA, finale:

Sobota, 16. maj:

Zmagovalci pokala FA:

14 – Arsenal
12 – Manchester United
8 – Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham
7 – Aston Villa
6 – Blackburn, Newcastle
5 – Everton, Wanderers, WBA
4 – Bolton, Sheffield United, Wolverhamtpon
3 – Sheffield Wednesday, West Ham
2 – Bury, Nottingham Forest, Old Etonians, Portsmouth, Preston, Sunderland
1 – Barnsley, Blackburn Olympic, Blackpool, Bradford City, Burnley, Cardiff City, Charlton, Clapham Rovers, Coventry, Crystal Palace, Huddersfield, Ipswich, Leeds United, Leicester, Notts County, Old Carthusians, Oxford University, Royal Engineers, Southampton, Wigan, Wimbledon

