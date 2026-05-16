Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Sobota,
16. 5. 2026,
22.05

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Xabi Alonso Chelsea

Sobota, 16. 5. 2026, 22.05

18 minut

Chelsea našel novega trenerja, Xabi Alonso se vrača na Otok

Avtorji:
R. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Xabi Alonso Real Madrid | Xabi Alonso dobro pozna angleški klubski nogomet. | Foto Reuters

Xabi Alonso dobro pozna angleški klubski nogomet.

Foto: Reuters

Xabija Alonsa, nekdanjega španskega nogometnega reprezentanta, bodo imenovali za novega trenerja Chelseaja, le štiri mesece po tem, ko ga je odpustil Real Madrid, so v soboto poročali različni mediji.

Manchester City
Sportal City po spektakularnem zadetku s peto do lovorike

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, se je Španec načelno dogovoril s klubom elitne angleške lige, ki naj bi ga uradno ustoličil v torek. Takrat se bo Chelsea v predzadnjem krogu angleškega prvenstva pomeril s Tottenhamom.

Chelsea je sicer napovedal, da pred koncem sezone ne bo iskal naslednika Liama Roseniorja, ki je prejšnji mesec izgubil službo. A je vendarle pohitel in našel strokovnjaka, od katerega lahko pričakuje boljše sezone od letošnje, v kateri je šele na devetem mestu prvenstvene razpredelnice, danes pa je tudi izgubil finale pokala FA proti Manchester Cityju.

Chelsea je v finalu pokala FA vodil začasni strateg Calum McFarlane. Modri so izgubili proti Mancheser Cityju z 0:1. | Foto: Reuters Chelsea je v finalu pokala FA vodil začasni strateg Calum McFarlane. Modri so izgubili proti Mancheser Cityju z 0:1. Foto: Reuters

Xabi Alonso je pred dvema sezonama do naslova državnega prvaka Nemčije, prvega v zgodovini kluba, popeljal Bayer Leverkusen.

Alonso, ki je v Angliji igral za Liverpool, bi po Grahamu Potterju, Mauriciu Pochettinu, Enzu Maresci in Roseniorju peti stalni trener Chelseaja, odkar so lastniki BlueCo kupili klub leta 2022.

Aston Villa - Liverpool
Sportal Liverpool izgubil v Birminghamu. Navijači Arsenala evforični kot že dolgo ne.
Xabi Alonso Chelsea
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.