Chelsea našel novega trenerja, Xabi Alonso se vrača na Otok
Xabija Alonsa, nekdanjega španskega nogometnega reprezentanta, bodo imenovali za novega trenerja Chelseaja, le štiri mesece po tem, ko ga je odpustil Real Madrid, so v soboto poročali različni mediji.
Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, se je Španec načelno dogovoril s klubom elitne angleške lige, ki naj bi ga uradno ustoličil v torek. Takrat se bo Chelsea v predzadnjem krogu angleškega prvenstva pomeril s Tottenhamom.
Chelsea je sicer napovedal, da pred koncem sezone ne bo iskal naslednika Liama Roseniorja, ki je prejšnji mesec izgubil službo. A je vendarle pohitel in našel strokovnjaka, od katerega lahko pričakuje boljše sezone od letošnje, v kateri je šele na devetem mestu prvenstvene razpredelnice, danes pa je tudi izgubil finale pokala FA proti Manchester Cityju.
Chelsea je v finalu pokala FA vodil začasni strateg Calum McFarlane. Modri so izgubili proti Mancheser Cityju z 0:1.
Xabi Alonso je pred dvema sezonama do naslova državnega prvaka Nemčije, prvega v zgodovini kluba, popeljal Bayer Leverkusen.
Alonso, ki je v Angliji igral za Liverpool, bi po Grahamu Potterju, Mauriciu Pochettinu, Enzu Maresci in Roseniorju peti stalni trener Chelseaja, odkar so lastniki BlueCo kupili klub leta 2022.