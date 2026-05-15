United pripravlja 150 milijonov evrov, Šeško ima velikega navijača

Nogometaši Manchester Uniteda bodo v tej sezoni odigrali še dve tekmi, nato pa se odpravili na zaslužen počitek. Tega bodo deležni vsaj tisti, ki poleti ne bodo nastopili na svetovnem prvenstvu. Med njimi je tudi Benjamin Šeško. Slovenec, ki je zaradi poškodbe goleni vprašljiv za nastop na nedeljski tekmi z Nottinghamom, navdušuje soigralce. Pred kratkim mu je na dušo popihal Mason Mount. V slačilnici rdečih vragov pa bi poleti lahko bilo še več zvezdnikov. United se je namreč resno ogrel za prihod Brazilca Edersona (Atalanta) in Portugalca Mateusa Fernandesa (West Ham), za katera je pripravljen odšteti ogromno denarja.

Sezona 2025/26 se za Manchester United ni začela najbolje. Rezultati rdečih vragov so pod vodstvom Rubena Amorima nihali, Benjamin Šeško je doživljal porodne krče in se sprva stežka privajal na realnost otoškega nogometa, United pa sploh ni zaigral v Evropi. Ko pa je portugalski strateg v začetku tega leta zapustil Old Trafford, so rdeči vragi zadihali s polnimi pljuči. Prebudil se je tudi mladi slovenski as. Začeli so deževati zadetki, padali so tudi največji na čelu z Manchester Cityjem in Arsenalom, United pa se je na lestvici povzpel na odlično tretje mesto in si že nekaj krogov pred koncem zagotovil dragoceno evropsko nagrado.

Manchester United si je igranje v ligi prvakov zagotovil že nekaj krogov pred koncem sezone. Foto: Guliverimage

Vrača se v ligo prvakov, v kateri je v preteklosti že imel pomembno vlogo in je že šel povsem do konca. Nove podvige bo v prihodnji sezoni očitno naskakoval pod taktirko Michaela Carricka, ki se je več kot izkazal kot začasni trener, tako da naj bi mu vodstvo ponudilo stalno sodelovanje. Kar nekaj poletnih novosti pa je pričakovati tudi glede igralskega kadra – to je na Otoku, kjer so nogometni klubi polni denarja, že nekaj časa trend.

Brazilec iz Bergama v Manchester?

Ederson blesti v dresu Atalante. Foto: Reuters Vse več je govoric, da se United najresneje zanima za prihod Brazilca Edersona in Portugalca Mateusa Fernandesa. Oba bi okrepila zvezno vrsto, ki jo bo po koncu sezone zapustil Casemiro. Praznino bi lahko zapolnil njegov mlajši rojak Ederson, ki blesti pri Atalanti. Zanj se je zanimal tudi Oblakov Atletico, a se je v posel vključil tudi United.

Če bosta kluba našla skupen jezik, bi Južnoameričan nadaljeval pot v Angliji, nekdanji klub Josipa Iličića in Jasmina Kurtića pa bi postal bogatejši za vsaj 45 milijonov evrov. Zaslužek bi lahko ob upoštevanju bonusov narasel na kar 60 milijonov evrov, kar ne bi bila večja težava za United, ki je lani poleti v svoje vrste pripeljal kar tri vsaj tako drage nogometaše.

Med njimi je bil tudi Šeško, za katerega je odštel kar 85 milijonov evrov, slovenski reprezentant pa je v krstni sezoni dosegel 11 zadetkov in nakazal, da bi lahko v prihodnosti imel pomembno vlogo v napadu rdečih vragov. O tem so prepričani tudi njegovi soigralci.

Mason Mount in Benjamin Šeško se odlično razumeta v Manchestru. Foto: Guliverimage

"Če bo nadaljeval v tem ritmu, lahko zagotovo postane eden najboljših napadalcev na svetu. Ima vse, kar je za to potrebno. Zna zaključevati napade, je neverjeten v zraku, zna zadrževati žogo. Sem velik navijač Bena (vzdevek Benjamina Šeška, op. p.). Všeč mi je tudi kot oseba," je angleški zvezdnik Mason Mount popihal na dušo Radečanu, ki ga še vedno pesti poškodba goleni, tako da je vprašljiv za nedeljsko tekmo z Nottinghamom.

United se je ogrel za Portugalca v Londonu

Mateus Fernandes bi lahko z West Hamom izpadel v drugo ligo. Foto: Reuters Konec tedna se bo z izjemo Manchester Cityja in Chelseaja, ki bosta v soboto na Wembleyju odločala o pokalni kroni, igral predzadnji krog, po katerem bi že lahko bil znan odgovor na vprašanje, kdo bo poleg Wolverhamptona in Burnleyja izpadel iz premier lige. Najslabše kaže West Hamu, ki za Tottenhamom zaostaja dve točki.

Pri kladivarjih sicer v tej sezoni v zvezni vrsti izstopa Portugalec Mateus Fernandes, kar so opazili tudi pri Unitedu. Zato ga želijo pripeljati na Old Trafford, kjer bi bil pomembna okrepitev za naslednjo sezono, ko se bodo rdeči vragi dokazovali tudi v ligi prvakov. Fernandes je lani prišel v London iz Southamptona, West Ham pa je zanj plačal dobrih 46 milijonov evrov. Delodajalci ga zelo spoštujejo, z Otoka prihajajo informacije, da bi ga prodali le snubcu, ki bi bil zanj pripravljen odšteti dvakrat toliko, kot so sami leta 2025 svetnikom. Torej kar 92 milijonov evrov. Če bi United torej poleti kupil želeni okrepitvi iz Atalante in West Hama, bi segel globoko v žep in plačal okrog 150 milijonov evrov.

Michael Carrick bo United na Old Traffordu zadnjič v tej sezoni vodil v nedeljo proti Nottinghamu. Foto: Reuters

Do konca sezone bodo rdeči vragi gostili še Nottingham Forest (v nedeljo, 17. maja), nato pa sledi sklepno dejanje rezultatsko uspešne sezone, gostovanje v Brightonu (24. maja).