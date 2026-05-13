Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ž. L., STA

Sreda,
13. 5. 2026,
17.45

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Michael Carrick Benjamin Šeško Benjamin Šeško angleško prvenstvo Premier League Manchester United

Sreda, 13. 5. 2026, 17.45

23 minut

Premier liga

Michael Carrick ostaja prva želja Manchester Uniteda

Avtorji:
Ž. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Benjamin Šeško | Manchester United želi zadržati Michaela Carricka. | Foto Guliverimage

Manchester United želi zadržati Michaela Carricka.

Foto: Guliverimage

Michael Carrick, trener slovenskega nogometnega reprezentanta Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu, je po pisanju nekaterih angleških medijev glavni kandidat, da bo ekipo vodil tudi v naslednji sezoni. Čeprav ga je vodstvo kluba sprva imelo za začasno rešitev, se je zdaj premislilo in že napovedalo pogovore o podaljšanju sodelovanja.

Pep Guardiola
Sportal Pep Guardiola: Zaradi sodnikov smo ostali brez dveh lovorik

Vprašanje trenerja - klub Benjamina Šeška naj bi imel tudi nekaj drugih kandidatov - naj bi se rešilo še pred iztekom prvenstva, v katerem je United na tretjem mestu in si je za naslednjo sezono že zagotovil nastop v ligi prvakov.

Štiriinštiridesetletni Michael Carrick, nekdanji igralec kluba, ki je januarja ekipo od Rubena Amorima prevzel v veliki krizi, je za preobrat po mnenju vodstvenih struktur poskrbel z izvrstnimi rezultati, s katerimi je presegel pričakovanja. Na 15 tekmah je vknjižil deset zmag, s tem je tudi poskrbel za precejšnje izboljšanje vzdušja v in okoli ekipe ter tudi med navijači. Zato želijo Carricka zadržati tudi sami nogometaši, ki mu izražajo javno podporo.

Kot njegove alternative se omenjajo Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti in Luis Enrique.

Benjamin Šeško, Manchester United
Sportal Kaj vse Benjamin Šeško počne za duševni mir?
tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Michael Carrick Benjamin Šeško Benjamin Šeško angleško prvenstvo Premier League Manchester United
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.