Michael Carrick, trener slovenskega nogometnega reprezentanta Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu, je po pisanju nekaterih angleških medijev glavni kandidat, da bo ekipo vodil tudi v naslednji sezoni. Čeprav ga je vodstvo kluba sprva imelo za začasno rešitev, se je zdaj premislilo in že napovedalo pogovore o podaljšanju sodelovanja.

Vprašanje trenerja - klub Benjamina Šeška naj bi imel tudi nekaj drugih kandidatov - naj bi se rešilo še pred iztekom prvenstva, v katerem je United na tretjem mestu in si je za naslednjo sezono že zagotovil nastop v ligi prvakov.

Štiriinštiridesetletni Michael Carrick, nekdanji igralec kluba, ki je januarja ekipo od Rubena Amorima prevzel v veliki krizi, je za preobrat po mnenju vodstvenih struktur poskrbel z izvrstnimi rezultati, s katerimi je presegel pričakovanja. Na 15 tekmah je vknjižil deset zmag, s tem je tudi poskrbel za precejšnje izboljšanje vzdušja v in okoli ekipe ter tudi med navijači. Zato želijo Carricka zadržati tudi sami nogometaši, ki mu izražajo javno podporo.

Kot njegove alternative se omenjajo Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti in Luis Enrique.