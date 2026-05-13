Manchester City je bil na zaostali tekmi 31. kroga angleškega prvenstva boljši nasprotnik in je Crystal Palace premagal s 3:0. Po zmagi na domačem Etihadu so se sinjemodri tako dva kroga pred koncem lige Arsenalu približali na dve točki. Trener Pep Guardiola je pred sredino tekmo precej ostro spregovoril o angleških sodnikih.

Na zaostali tekmi angleške premier lige so za zmago Manchestra Cityja s 3:0 zadeli Antoine Semenyo, Omar Marmoush (za oba zadetka iz prvega polčasa je podal Phil Foden) in v drugem polčasu Savinho. Pred zadnjima dvema krogoma je tako razlika med vodilnim Arsenalom in Cityjem dve točki. Topničarje čakata tekmi z Burnleyjem in Crystale Palaceom, ki sta oba pri dnu prvenstvene lestvice, sinjemodre pa z Bournemouthom in Aston Villo, ki sta na šestem oziroma petem mestu.

Guardiola pred tekmo dregnil v sodnike

Dolgo časa je kazalo na to, da bo minuli konec tedna v 36. krogu West Ham poskrbel za veliko veselje v modrem delu Manchestra. Londončani so se proti favoriziranemu mestnemu tekmecu Arsenalu odlično borili, si priigrali nekaj lepih priložnosti tudi za vodstvo, a so se po zadetku Leandra Trossarda znašli v zaostanku.

V zaključku obračuna je sledila drama. Po kaosu v kazenskem prostoru gostov je v zadnjih sekundah tekme žogo v gol poslal Callum Wilson. Kazalo je na nepričakovan razplet obračuna, a se je oglasil VAR. Glavni sodnik Chris Kavanagh je potrdil, da je Pablo na nedovoljen način oviral vratarja topničarjev Davida Rayo. Bržčas pravilna sodniška odločitev, a jasno je bilo, da bo o njej še precej govora. Že zaradi dejstva, da je bilo oviranje vratarjev v tej sezoni pogosta taktika čete Mikela Artete.

Foto: Reuters Pričakovano se je pred srečanjem s Crystal Palaceom na temo sodniških odločitev razgovoril tudi trener Manchester Cityja Pep Guardiola. "Izgubili smo dva finala pokala FA, ker sodniki niso dobro opravili svojega dela. Tudi s pomočjo VAR-a. Ampak vedno, ko se to zgodi, pravim, da bi morali biti mi boljši. Ne sodniki. Nikoli nisem zaupal VAR-u, nikoli se nisem zanašal na to. Ti moraš biti boljši, samo sebe lahko kriviš, če ti ne uspe," je razpravljal Katalonec.

Angleško prvenstvo, zaostala tekma 31. kroga:

Sreda, 13. maj:

Lestvica