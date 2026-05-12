Benjamin Šeško se je v pogovoru za Sky News razgovoril o prilagajanju na Premier ligo, vsakodnevni rutini, meditaciji, vizualizaciji, pritisku v Manchester Unitedu in tem, zakaj se poskuša čim bolj izogibati družbenim omrežjem.

Benjamin Šeško je po prihodu v Premier ligo, kjer je letos zabil že 11 golov, hitro spoznal, da se angleški nogomet igra v drugačnem ritmu, kot ga je bil vajen. Slovenski reprezentant, ki pri Manchester Unitedu živi pod velikim pritiskom pričakovanj, je v pogovoru za Sky News priznal, da ga je najbolj presenetila predvsem hitrost igre.

"O tem sem že večkrat govoril, presenetila me je predvsem sama igra. Neverjetno hitra je. Vsaka odločitev mora biti jasna in hitra. Pravzaprav nimaš veliko časa za odziv. A zdaj se vse bolj privajam. Tudi moja glava se je umirila, zato je vse skupaj lažje," je povedal Šeško, ki vsak dan začenja s posebej pripravljeno rutino, ki vključuje tudi mentalno pripravo.

Stavi na mentalno pripravo

"Meditacija in vizualizacija mi veliko pomenita. Res verjamem v to. Uporabljam ju vsako jutro, ne glede na to, ali imam tekmo ali samo trening. Rutina je vedno enaka. To počnem vsak dan, tudi ob prostih dnevih," je razkril slovenski napadalec.

Njegov dan se običajno začne z od 15- do 20-minutno rutino, v kateri združuje raztezanje, jogo in vizualizacijo. V sončnih dneh jo najraje opravi zunaj. "To mi da dober začetek dneva in dober občutek. Tudi raztezanje mi zelo ustreza, saj mi odpre sklepe," je pojasnil.

Dihanje v kvadratu ga pred tekmami umiri

Poseben pomen ima zanj tudi t. i. dihanje v kvadratu oziroma box breathing. Šeško ga uporablja vsak dan, še posebej pred tekmami, ko začuti pozitivno nervozo. "Pred tekmami me res umiri. Če začutim nervozo, tisto pozitivno nervozo, ki je po mojem mnenju za nogometaša pomembna, se mi živci umirijo takoj, ko naredim dihanje v kvadratu," je dejal Šeško, ki je na Otoku vse podredil napredku na zelenici in regeneraciji.

Hiša, ki ima vse, kar vrhunski športnik potrebuje

Tudi pri izbiri doma v Angliji je imel v mislih pogoje, ki mu omogočajo čim boljšo pripravo. "Ko sem prišel sem, sem poskušal najti hišo, ki ima telovadnico. Pomembno mi je bilo tudi, da ima prostor za regeneracijo – ledeno kopel, bazen in savno. Tako lahko te stvari uporabljam doma, tudi ko smo prosti, in se mi ni treba voziti v vadbeni center," je pojasnil.

Njegova hiša je blizu letališča, zato ga je sprva motil hrup letal. Tudi to je rešil po svoje. "Tudi pozno zvečer ali zgodaj zjutraj sem lahko slišal letala, ker sem res zelo blizu. Zato sem se odločil za dodatno zasteklitev oken. To sem naredil v svoji sobi in zdaj bolje spim," je povedal.

Pozitiven pritisk

Spregovoril je tudi o pritisku, ki ga je vajen že od mladih nog, ko je bil najmlajši slovenski reprezentant in najmlajši strelec Slovenije, ogromen korak in s tem še več pritiska pa si je naložil s prestopom v Manchester United. Šeško vztraja, da ga pritisk ne hromi, ampak nanj vpliva ravno obratno.

"Zame je to zadovoljstvo. Vedno bodo ljudje, ki jim bom všeč, in ljudje, ki jim ne bo všeč moj način igre. Ampak to je v redu, vsak ima svoje mnenje. Zame je pomembno, da opravljam svoje delo in se razvijam," je dejal.

Njegov glavni cilj je jasen. "Ko bom končal kariero, si želim sesti in si reči: dal sem vse od sebe, iz sebe sem potegnil najboljšo različico. To je moj cilj že od začetka igranja nogometa," je poudaril.

Družbenim omrežjem se zavestno izogiba

Povedal je tudi, da se ne obremenjuje z družbenimi omrežji, saj se jim zavestno izogiba. "Nikoli nisem bil tak, da bi veliko brskal po družbenih omrežjih. Ko to povem soigralcem, mi včasih ne verjamejo. Potem jim pokažem telefon in vidijo, da Instagrama sploh ni nikjer, ker je zaklenjen," je razkril.

To ne pomeni, da družbenih omrežij ne uporablja, ohranja pa do njih zdravo razdaljo. "Seveda še vedno objavljam stvari. Rad pokažem ljudem, kaj počnem. Ampak poskušam se osredotočiti na igrišče. Želim narediti vse, kar lahko, in mislim, da je to najpomembnejše," pravi.

Poškodbe skuša sprejeti pozitivno

Dotaknil se je tudi poškodb, ki jih, kot pravi, skuša sprejeti pozitivno. "Poškodbo sem vzel kot nekaj, kar mi bo dolgoročno koristilo. Mislim, da je razlika v tem, kako si stvari postaviš v glavi. Seveda imaš lahko težke dni, ampak pomembno je, da se naslednji dan znova vklopiš in verjameš, da si lahko vsak dan boljši," je povedal in opozoril, da pri vračanju po poškodbi ni dobro prehitevati. "Zelo pomembno je, da ničesar ne siliš, ker lahko s tem stvari samo poslabšaš," je dodal.

Pohvalil je tudi trenerja Manchester Uniteda Michaela Carricka in njegov vpliv na vzdušje v klubu. "Zelo pomemben je. Takoj je prinesel dobro energijo. Ne samo on, tudi ljudje, ki jih ima ob sebi. Zelo so nam pomagali in mislim, da tega ne bi rekel samo jaz, ampak vsak igralec. Zelo smo veseli, da je tukaj," je dejal slovenski reprezentant.

S klopi ali ne? Za Šeška ni razlike.

Odgovoril je tudi na vprašanje, kako se sooča z vprašanjem, ali bo tekmo začel v prvi enajsterici ali na klopi. Pravi, da svoje priprave zaradi tega ne spreminja. "Vse mora ostati enako. Pomembno je, da ostane enako, sicer po mojem mnenju ne more dobro delovati. Seveda nisem vesel, ko dan pred tekmo vidim, da ne bom začel, ker želim igrati in pomagati ekipi. A po desetih ali dvajsetih minutah se preklopim in naredim vse popolnoma enako," je pojasnil.

Prav zaradi takšnega pristopa mu je v tej sezoni večkrat uspelo zadeti tudi po vstopu s klopi. "Mislim, da je to lahko zelo močno orodje, če ga znaš uporabiti," je sklenil Šeško, ki bo z Unitedom naslednjo sezono okusil tudi čar in pritisk nastopanja v ligi prvakov. Na prvenstveni lestvici so trenutno tretji.

