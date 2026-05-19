R. P.

19. 5. 2026,
10.16

Osveženo pred

4 minute

Torek, 19. 5. 2026, 10.16

Josepa Guardiolo bo pri Cityju nasledil Enzo Maresca

Josep Guardiola odhaja, prihaja Enzo Maresca

Josep Guardiola | Josep Guardiola je v desetih sezonah s Cityjem osvojil kar 20 lovorik. | Foto Reuters

Manchester City bo v novo sezono vstopil z novim trenerjem. Po desetih letih in vsaj 20 osvojenih lovorikah se od Etihada poslavlja Josep Guardiola, na vroči stolček bogatega angleškega kluba pa naj bi po poročanju številnih otoških medijev sedel nekdanji strateg Chelseaja Enzo Maresca.

Arsenal
Arsenal prvič prvak po 22 letih? Danes bi lahko bilo že vsega konec.

Če Manchester City danes ne bo premagal Bournemoutha, bo že izgubil dvoboj za angleški naslov z Arsenalom, topničarji pa bodo lahko po 22 letih proslavljali prvi naslov državnega prvaka. Če Londončani dolgo niso vedeli, kako je biti najboljši na Otoku, pa se je ta občutek že skoraj udomačil pri trofejnem strategu Josepu Guardioli. Španec je po Barceloni in Bayernu nizal uspehe tudi z Manchester Cityjem, v desetih letih pa osvojil kar 20 lovorik. Šestkrat je bil prvak Anglije, leta 2023 pa uresničil tudi dolgoletne sanje klubskega vodstva in meščane popeljal na evropski prestol.

Po tej sezoni bo zapustil City in se posvetil novim izzivom, na vročem stolčku v Manchestru pa ga bo po poročanju številnih angleških medijev in tudi ponavadi zelo dobro obveščenega italijanskega novinarja Fabrizia Romana nasledil nihče drug kot Italijan Enzo Maresca. Lani je ta Chelsea popeljal do naslova svetovnega prvaka, nato pa v sezono 2025/26 z modrimi vstopil slabše od pričakovanj in v začetku koledarskega leta prekinil sodelovanje z Londončani. 

Zdaj bo dočakal novo priložnost za osvajanje lovorik. S Cityjem naj bi sklenil triletno pogodbo, glede na izjemen igralski kader, ki ga bo imel na razpolago, pa bi lahko 46-letni Italijan še kako mešal štrene na Otoku. Guardiola bo City zadnjič vodil v nedeljo, ko se bo v zadnjem krogu angleškega prvenstva pomeril z Aston Villo.

