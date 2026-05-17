Nedelja, 17. 5. 2026, 12.19

Xabi Alonso je novi trener Chelseaja

Xabi Alonso | Xabi Alonso bo prihodnjo sezono sedel na klop londonskega nogometnega velikana Chelsea. | Foto Reuters

Nekdanji španski nogometni reprezentant Xabi Alonso bo prihodnjo sezono sedel na klop londonskega nogometnega velikana Chelsea. Alonso je z Londončani podpisal štiriletno pogodbo in bo delo začel 1. julija, so zapisali pri angleškem prvoligašu.

Alonso ob podpisu pogodbe z novim delodajalcem ni skrival navdušenja. "Chelsea je eden največjih klubov v svetu nogometa. To dejstvo me navdaja z izjemnim ponosom. Po pogovorih z lastniki in vodstvom kluba, mi je postalo jasno, da imamo enake ambicije. Želimo zgraditi ekipo, ki bo lahko vseskozi tekmovala na najvišji ravni in se borila za lovorike."

Španec je ob tem izrazil prepričanje, da je trenutna ekipa zmožna slediti njegovim željam. "Moštvo ima izjemen talent in velik potencial, zato mi bo v veliko čast biti njegov trener. Zdaj moramo biti osredotočeni na trdo delo, ustvarjanje prave kulture in osvajanje trofej."

Opisali so ga z izbranimi besedami

Pri Chelseaju so svojega novega stratega opisali z izbranimi besedami: "Njegov prihod odraža izkušnje, trenersko kakovost, model igre, vodstvene sposobnosti, značaj in integriteto. Vse to so bili odločilni dejavniki, da smo ga vprašali, ali bi bil pripravljen voditi naslednji del Chelseajevega popotovanja."

Klub iz Londona sicer dva kroga pred koncem angleškega prvenstva zaseda šele deveto mesto, kar mu ne zagotavlja nastopa v evropskih tekmovanjih v prihodnji sezoni. Na 36 tekmah je zbral 49 točk, s čimer ima dve točki zaostanka za osmouvrščenim Brentfordom, ki se mu trenutno nasmiha nastop v kvalifikacijah za konferenčno ligo.

Chelsea je to sezono najprej vodil Enzo Maresca, a je januarja klub zapustil zaradi nesoglasij znotraj klubske hierarhije. Nasledil ga je Liam Rosenior. Slednji je dobil nogo po zgolj treh mesecih. Zamenjal ga je Callum McFarlane, ki pa je bil zgolj začasna rešitev.

Alonso je v svoji trenerski karieri že sedel na klopi Bayerja iz Leverkusna in madridskega Reala. Z Bayerjem je leta 2024 osvojil tudi naslov nemškega prvaka.

