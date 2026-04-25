Drama na Wembleyju, drugoligaš namučil Cityja. Največja tekma Bijola na Otoku.

Znan je prvi finalist angleškega pokala FA. To je Manchester City, za mnoge prvi favorit za osvojitev prestižne lovorike, ki je na Wembleyju po preobratu v napetem zaključku premagal Southampton z 2:1. City tako ostaja v igri za domačo trojno krono. V nedeljo se bosta za drugo finalno vstopnico pomerila še Leeds United in Chelsea. Slovenskega reprezentanta Jako Bijola tako čaka največji dvoboj, odkar se je preselil na Otok, modre iz Londona pa bo po odhodu Liama Roseniorja vodil začasni strateg Calum McFarlane.

Navijači Manchester Cityja so lahko v zadnjem obdobju izjemno zadovoljni s predstavami svojih ljubljencev. Izbranci Josepa Guardiole so dobili šest tekem zapored, v prvenstvu ujeli Arsenal, v pokalu se uvrstili v finale. Ker so letos že osvojili ligaški pokal, nogometaši Cityja tako napadajo trojček.

Zmagoviti zadetek za preobrat Cityja je dosegel Nico Gonzalez v 87. minuti. Foto: Reuters

City je zaigral že v rekordnem osmem zaporednem polfinalu pokala FA,. Zanimivo je, da njegov najboljši strelec Erling Haaland ni odpraviti urok Wembleyja na največjih tekmah. Na polfinalnih ali pa finalnih srečanjih na tem kultnem stadionu v Londonu se namreč ni še nikoli vpisal med strelce, niti podelil kakšne asistence. Tako je bilo tudi tokrat, ko kljub vroči formi sploh ni začel dvoboja, ampak vstopil v igro šele v 71. minuti. Osem minut pozneje je 25-letni Irec Finn Azaz poskrbel za delirij navijačev Southamptona.

Na VIP tribuni sta se nove zmage razveselila tudi brata Liam in Noel Gallagher, člana glasbene zvezdniške skupine Oasis. Foto: Reuters

Svetniki so povedli z 1:0, a je sledil odločen odgovor Cityja. Le štiri minute pozneje je izenačil Jeremy Doku, nato pa je Belgijec v 87. minuti prispeval asistenco za zmagoviti zadetek Nica Gonzaleza. Argentinec se je izkazal z izjemnim strelom z razdalje.

Če bi Southampton presenetil sinje modre, bi postal prvi finalist pokala FA po letu 2008, ki ne bi igral v premier league.

Razočaranje navijačev Southamptona, ki so bili do 83. minute v sedmih nebesih. Foto: Reuters

Leeds United čaka že 54 let

V nedeljo se bosta ob 16. uri v boj za drugo finalno vstopnico podala še Leeds United in Chelsea. To bo največja tekma Jake Bijola, odkar se dokazuje na Otoku, saj prinaša velik vložek. Korošec je z Leedsom v prvenstvu vse bližje začrtanemu cilju, obstanku med elito. Trener Daniel Farke ga vse bolj spoštuje in mu zaupa, tako da se je zasidral v začetni enajsterici, zdaj se lahko vmeša celo v boj za lovoriko v pokalu. Njegovi beli se bodo pomerili proti modrim iz Londona, ki doživljajo rezultatsko krizo. Zaradi slabih rezultatov so nedavno prekinili sodelovanje s trenerjem Liamom Roseniorjem. Tako bo moštvo vodil začasni strateg Calum McFarlane.

Chelsea je v rezultatski krizi. V angleškem prvenstvu je nanizal pet porazov, na zadnjih osmih tekmah v vseh tekmovanjih pa je zmagal le na eni tekmi. V četrtfinalu pokala FA je napolnil mrežo nižjeligašu Port Valu. Foto: Reuters

Zdravstveno stanje številnih zvezdnikov Chelseaja ni rožnato. Odsotni so Brazilec Estevao, pa Reece James in Levi Colwill, vprašljivi pa so nastopi Cola Palmerja, Joaa Pedra, Jamieja Gittensa in Filipa Jorgensena.

Leeds, ki na naslov v pokalu FA čaka vse od leta 1972, se je v tej sezoni v prvenstvu imenitno kosal s Chelseajem. Na Elland Roadu je zmagal s 3:1, v Londonu pa osvojil dragoceno točko (2:2). Na domačo zmago nad modrimi ima prekrasne spomine tudi Bijol, saj je dosegel prvi in za zdaj tudi edini zadetek v dresu Leedsa.

Finale pokala FA bo 16. maja.

Angleški pokal FA, polfinale:

Sobota, 25. april:

Nedelja, 26. april: