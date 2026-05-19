Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
19. 5. 2026,
21.49

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
afera Southampton Premier League Anglija

Torek, 19. 5. 2026, 21.49

1 ura, 15 minut

Afera

Southampton zaradi vohunjenja ostal brez finala za uvrstitev med elito

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Southampton | Southampton je po vohunski aferi izključen iz kvalifikacij za uvrstitev v premier ligo. | Foto Reuters

Southampton je po vohunski aferi izključen iz kvalifikacij za uvrstitev v premier ligo.

Foto: Reuters

Disciplinska komisija Združenja angleške lige (EFL) je zaradi vohunske afere moštvo Southamptona izključila iz kvalifikacij za uvrstitev med angleško elito, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Southampton bi moral v soboto v finalu na Wembleyju igrati proti Hullu, namesto njega pa bo to priložnost dobil Middlesbrough.

West Ham : Arsenal
Sportal Morebitno slovo West Hama od elite bo britanske davkoplačevalce stalo milijone

Southampton je namreč v zadnjih dneh priznal vohunjenje na treningih polfinalnega nasprotnika v kvalifikacijah Middlesbrougha. Klub je priznal več kršitev predpisov v zvezi z "nepooblaščenim snemanjem treningov drugih klubov", je združenje EFL zapisalo v izjavi za javnost.

Člana trenerskega štaba Southamptona so uradniki Middlesbrougha ujeli pri snemanju treninga s telefonom. Združenje je potrdilo, da obravnava tudi obtožbe drugih klubov, potem ko so pri Southamptonu priznali še opazovanje treningov pred tekmama proti Oxfordu in Ipswichu.

Middlesbrough je danes podal izjavo, v kateri je pozdravil izid zaslišanja disciplinske komisije: "Menimo, da to pošilja jasno sporočilo za prihodnost naše igre, ko gre za športno integriteto in profesionalno ravnanje."

Middlesbrough bo tako namesto Southamptona igral finale play-offa proti Hullu, ki bo na sporedu v soboto. Zmagovalec bo prihodnjo sezono igral med angleško elito in se pridružil Coventryju in Ipswich Townu, ki sta se na prvem in drugem mestu neposredno uvrstila v premier league.

Navijači Middlesbrougha so takole dražili nogometaše in navijače Southamptona. | Foto: Reuters Navijači Middlesbrougha so takole dražili nogometaše in navijače Southamptona. Foto: Reuters

Vodstvo združenja EFL je Southampton dodatno kaznovalo z odvzemom štirih točk v prihodnji sezoni. Obenem ni znano, kakšna bo usoda nemškega trenerja Tonde Eckerta, ki je po novembrskem prevzemu ekipe s slednjo na zadnjih 25 tekmah izgubil le enkrat, in sicer v polfinalu pokala FA proti Manchester Cityju.

"Neodvisna disciplinska komisija je danes Southampton izključila iz končnice Championshipa," je sporočilo vodstvo EFL. Iz kluba so dodali, da se bodo pritožili na izrečeno kazen. EFL je nadalje dejal, da bodo skušali pospešiti proces pritožbe in jo obravnavati že v sredo.

"Glede na odločitev v zvezi s pritožbo bi lahko prišlo do nadaljnje spremembe termina za finalno tekmo," je dodalo vodstvo angleškega ligaškega nogometa. Napredovanje med angleško elito bi lahko bilo po podatkih angleških medijev vredno za približno 230 milijonov evrov dodatnih prihodkov.

Middlesbrough in Southampton sta se na prvi polfinalni tekmi razšla z 0:0, na drugi pa je Southampton po podaljšku zmagal z 2:1. V drugem polfinalu je po dveh tekmah Hull s skupnih 2:0 izločil Millwall.

Arsenal
Sportal Čakanja je konec, Arsenal po remiju Cityja angleški prvak
afera Southampton Premier League Anglija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.