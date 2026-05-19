Southampton zaradi vohunjenja ostal brez finala za uvrstitev med elito

Disciplinska komisija Združenja angleške lige (EFL) je zaradi vohunske afere moštvo Southamptona izključila iz kvalifikacij za uvrstitev med angleško elito, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Southampton bi moral v soboto v finalu na Wembleyju igrati proti Hullu, namesto njega pa bo to priložnost dobil Middlesbrough.

Southampton je namreč v zadnjih dneh priznal vohunjenje na treningih polfinalnega nasprotnika v kvalifikacijah Middlesbrougha. Klub je priznal več kršitev predpisov v zvezi z "nepooblaščenim snemanjem treningov drugih klubov", je združenje EFL zapisalo v izjavi za javnost.

Člana trenerskega štaba Southamptona so uradniki Middlesbrougha ujeli pri snemanju treninga s telefonom. Združenje je potrdilo, da obravnava tudi obtožbe drugih klubov, potem ko so pri Southamptonu priznali še opazovanje treningov pred tekmama proti Oxfordu in Ipswichu.

Middlesbrough je danes podal izjavo, v kateri je pozdravil izid zaslišanja disciplinske komisije: "Menimo, da to pošilja jasno sporočilo za prihodnost naše igre, ko gre za športno integriteto in profesionalno ravnanje."

Middlesbrough bo tako namesto Southamptona igral finale play-offa proti Hullu, ki bo na sporedu v soboto. Zmagovalec bo prihodnjo sezono igral med angleško elito in se pridružil Coventryju in Ipswich Townu, ki sta se na prvem in drugem mestu neposredno uvrstila v premier league.

Vodstvo združenja EFL je Southampton dodatno kaznovalo z odvzemom štirih točk v prihodnji sezoni. Obenem ni znano, kakšna bo usoda nemškega trenerja Tonde Eckerta, ki je po novembrskem prevzemu ekipe s slednjo na zadnjih 25 tekmah izgubil le enkrat, in sicer v polfinalu pokala FA proti Manchester Cityju.

"Neodvisna disciplinska komisija je danes Southampton izključila iz končnice Championshipa," je sporočilo vodstvo EFL. Iz kluba so dodali, da se bodo pritožili na izrečeno kazen. EFL je nadalje dejal, da bodo skušali pospešiti proces pritožbe in jo obravnavati že v sredo.

"Glede na odločitev v zvezi s pritožbo bi lahko prišlo do nadaljnje spremembe termina za finalno tekmo," je dodalo vodstvo angleškega ligaškega nogometa. Napredovanje med angleško elito bi lahko bilo po podatkih angleških medijev vredno za približno 230 milijonov evrov dodatnih prihodkov.

Middlesbrough in Southampton sta se na prvi polfinalni tekmi razšla z 0:0, na drugi pa je Southampton po podaljšku zmagal z 2:1. V drugem polfinalu je po dveh tekmah Hull s skupnih 2:0 izločil Millwall.