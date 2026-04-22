Avtor:
STA

Sreda,
22. 4. 2026,
19.40

Liam Rosenior Chelsea

Liam Rosenior ni več trener Chelseaja

Liam Rosenior | Liam Rosenior ni več trener Chelseaja. | Foto Reuters

Vodstvo angleške nogometne ekipe v premier league Chelsea je prekinilo sodelovanje s trenerjem Liamom Roseniorjem, je na klubski spletni strani zapisala zasedba iz Londona. Nastalo strokovno vrzel bo do konca sezone začasno zapolnil Calum McFarlane.

"V imenu vseh pri Chelseaju se želimo zahvaliti Liamu in njegovemu strokovnemu štabu za ves trud v obdobju, ki so ga preživeli v klubu. Od svojega imenovanja sredi sezone je vedno ravnal z najvišjo stopnjo integritete in profesionalnosti. Naš klub te odločitve ni sprejel zlahka, a izidi in predstave v zadnjem času so padli pod zahtevane klubske standarde," je v izjavi za javnost razloge za prekinitev pogodbe zapisala ekipa iz zahodnega Londona.

Enainštiridesetletni Rosenior je zasedbo s Stamford Bridgea prevzel v začetku leta, ko je na tem položaju zamenjal Italijana Enza Maresco. Pred tem je v domovini vodil Hull City, pred vrnitvijo na Otok pa francoski Strasbourg.

Chelsea, sicer šestkratni angleški prvak, osemkratni prvak pokala FA in dvakratni zmagovalec lige prvakov v letih 2012 in 2021, je trenutno na sedmem mestu v 20-članski premier league.

