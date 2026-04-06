Bernardo Silva po koncu sezone zapušča Manchester City

Portugalski reprezentant in kapetan angleškega prvoligaša Manchester City Bernardo Silva naj bi po koncu sezone, ko se mu izteče pogodba, zapustil moštvo. Ob tem še ni znano, kdo bo njegov novi delodajalec, poroča britanski BBC.

Na to, da bo Bernardo Silva zapustil Manchester, je v soboto namignil pomočnik glavnega trenerja Pepa Guardiole Pep Lijnders. Slednji je na klopi 'meščanov' na tekmi FA pokala proti Liverpoolu nadomeščal kaznovanega Guardiolo.

Lijnders je o Portugalcu po tekmi spregovoril z izbranimi besedami. "Takšnega igralca enostavno ne moreš nadomestiti, ker ne obstaja. Bernardo Silva je unikaten. Njegov nadzor nad igro, gibanje, sprejemanje žoge, vodenje na igrišču in iskanje rešitev so nekaj izjemnega. Šele, ko ga ne bo več z nami, bomo vedeli, kako težko je brez njega."

Začasni strateg je nato razblinil dvome o prihodnosti portugalskega vezista. "Vsaka dobra zgodba se enkrat konča. Upam, da bo užival svoje zadnje mesece oziroma tedne, ki jih bo preživel tukaj in bo imel prijetno slovo."

Silva je sicer prišel k sinje modrim leta 2017 iz Monaca in zanje zbral 450 nastopov, s čimer je postal eden najstandardnejših članov Guardiolove zasedbe. Španski strateg mu je po koncu lanske sezone podelil kapetanski trak, potem ko je moštvo zapustil Kevin de Bruyne.

Zanimanje s strani Barcelone, Juventusa in nekaj klubov iz ZDA

Kje bo Portugalec nadaljeval kariero, še ni znano. Zanj naj bi se sicer resno zanimali španska Barcelona, italijanski Juventus in nekaj klubov iz ZDA.

Kot zamenjava za Silvo se sicer omenja vezista Nottingham Foresta Elliota Andersona, čeprav si pri Manchester Cityju želijo v prvo moštvo vključiti tudi kakšnega igralca iz mladinskega pogona.

"Vedno si želiš, da bi kdo od mlajših igralcev, ki smo jih že kupili, naredil korak naprej in bil sposoben zaigrati v zvezni vrsti. Mladi fantje morajo narediti ta korak in rasti še naprej," je sklenil Lijnders.

Silva je za Manchester City na 450 odigranih tekmah dosegel 76 zadetkov. Portugalski dres je oblekel 107-krat in ob še 14-krat meril v polno. Kariero je začel pri Benfici.