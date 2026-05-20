Ko si je Arsenal po 22 sušnih letih zagotovil naslov angleškega prvaka, se je v središču pozornosti znašel tudi 16-letni topničar Max Dowman. Čudežni najstnik iz Londona se je v tej sezoni podpisal pod kopico izjemnih rekordov.

V almanahih bo ostalo zapisano, kako se je Max Dowman, najmlajši član aktualne Arsenalove šampionske zasedbe, v sezoni 2025/26 prelevil v magnet za doseganje rekordov. Za topničarje je v vseh tekmovanjih zbral 12 nastopov in pomagal londonskemu klubu do tako želenega naslova angleškega prvaka, ki ga je neuspešno napadal od leta 2004. Ko je bil Arsenal pred tem nazadnje najboljši na Premier League, Dowmana sploh še ni bilo na tem svetu.

Sploh ni vedel, kako je biti prvak

Max Dowman je v tej sezoni odigral za Arsenal 12 tekem. Foto: Guliverimage Rodil se je konec leta 2009 (31. decembra) in podobno kot mlajši navijači topničarjev sploh ni vedel, kakšen je občutek, ko se proslavlja naslov najboljšega v državi. V tej sezoni, ko je prvič zaigral za člansko ekipo, pa je poskrbel najprej za številne rekordne dosežke, nato pa se mu je 19. maja 2026 uresničila največja želja, saj je po remiju Manchester Cityja pri Bournemouthu (1:1) postalo dokončno jasno, da topničarjem ne more več nihče preprečiti osvojitve naslova. Dowman je tako postal najmlajši angleški prvak vseh časov.

V nedeljo, ko bodo topničarji odigrali tekmo zadnjega kroga – takrat jih čaka gostovanje pri mestnem tekmecu Crystal Palacu – bo star komaj 16 let in 144 dni. Takrat ga čaka ena najslajših obveznosti v karieri, saj bo eden izmed 40 nogometašev Arsenala, ki bodo po srečanju prejeli medaljo za naslov angleškega prvaka. Zanimivo je, da so po pravilih zveze do medalje upravičeni le tisti igralci, ki so v tej sezoni zbrali vsaj pet nastopov. Dowman je v angleškem prvenstvu nastopil prav petkrat, vedno kot rezervni igralec. Postal je najmlajši prvak in rekord napadalca Cityja Phila Fodna (17 let in 350 dni – sezona 2017/18), ki se bo moral v tej sezoni zadovoljiti le z drugim mestom, a tudi obema pokalnima lovorikama v Angliji, je izboljšal za krepko leto.

Rekorde rušil drugega za drugim

V zgodovino se je pred tem vpisal že po treh mogočnih rekordih. Trener Mikel Arteta mu je prvič ponudil priložnost v članski ekipi, ko je bil star komaj 15 let in 235 dni. Zgodilo se je lanskega avgusta, Dowman pa je postal najmlajši igralec v zgodovini Premier League. Tri mesece pozneje je zaigral še v ligi prvakov, v kateri gre topničarjem imenitno in se bodo 30. maja v finalu pomerili s PSG. Takrat je bil star 15 let in 308 dni ter postal najmlajši nogometaš v zgodovini tekmovanja. To pa še ni vse.

Tako so soigralci in navijači 14. marca na Emiratesu proslavljali zgodovinski prvi zadetek Maxa Dowmana v angleškem prvenstvu. Foto: Guliverimage

Ko se je pred dvema mesecema vpisal med strelce na tekmi proti Evertonu, je postal najmlajši strelec angleškega prvenstva. Soigralci so mu hiteli v objem in proslavljali njegov zadetek, ko je bil star le 16 let in 73 dni.

Dowman ima tako zelo pestro in uspešno življenje za najstnika. Kaj bi šele bilo, če mu med decembrom 2025 in marcem 2026 ne bi nagajala poškodba gležnja, saj bi v tem primeru zagotovo zbral še večje število nastopov. Bo pa imel več priložnosti v prihodnji sezoni, v kateri bodo Londončani branili naslov angleškega prvaka. Morda pa bodo, na ta odgovor bo potrebno še malce počakati, branili tudi evropskega ... Konec meseca ga namreč čaka še en sladek izziv – naskakovanje evropske krone v Budimpešti.