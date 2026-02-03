Londonski spektakel za veliki finale, Arsenal brani minimalno prednost

Nocoj bo znan prvi finalist angleškega ligaškega pokala. Na severu prestolnice se bosta v londonski poslastici pomerila Arsenal in Chelsea, topničarji držijo minimalno prednost s prve tekme. Prednost dveh zadetkov bo jutri na svojem Etihadu branil tudi Manchester City, Newcastle še vedno upa na preobrat.

Arsenal je sredi januarja dobro izkoristil številne odsotnosti v taboru Chelseaja, a je modre v igri z dvema zadetkoma obdržal Alejandro Garnacho.

Četa Liama Roseniorja bo za preobrat na Emiratesu potrebovala prvo zmago nad Arsenalom po letu 2021. Topničarjem se obeta konec petletne suše, kar se tiče prestižne srebrnine. Četa Mikela Artete ostaja 'živa' na štirih frontah in navijači Arsenala verjamejo, da se lahko prav s slavjem v ligaškem pokalu začne dolgo pričakovana era osvajanja lovorik.

Samozavesti po visoki zmagi nad Leedsom (4:0) na Emiratesu ne manjka, po drugi strani pa je peto zaporedno zmago v vseh tekmovanjih minuli vikend vknjižil tudi Chelsea. Zadnji poraz se je Roseniorju in njegovim varovancem torej pripetil ravno na prvi tekmi z Arsenalom.

Manchester City je v bitki za naslov minuli vikend izgubil zelo pomembni točki. Foto: Reuters

Tottenham pokazal, da je možno

V sredo bo Manchester City branil prednost dveh zadetkov proti Newcastlu. Slednji bo kot branilec naslova za preobrat potreboval eno najboljših predstav v letošnji sezoni, popotnica pa ni najboljša; minuli vikend je za zgodnje vodstvo na Anfieldu sicer zadel Anthony Gordon, v nadaljevanju tekme pa se je mreža Newcastla zatresla kar štirikrat.

Drugačne popotnice bi si želel tudi Pep Guardiola; sinjemodri so bili na gostovanju pri Tottenhamu na odlični poti do nove zmage, po prvem polčasu so vodili z 2:0, sledila pa sta dva zadetka Dominica Solankeja in delitev točk.

