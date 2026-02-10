Jaka Bijol, ki je nazadnje v angleški premier ligi nastopil 11. januarja, se je vrnil v prvo postavo Leedsa in v 26. krogu v Londonu s Chelseajem igral neodločeno 2:2. Slovenski branilec je zakrivil 11-metrovko za vodstvo domačih z 2:0, a je Leedsu uspel preobrat. Manchester United je zatem iskal pot do pete zaporedne zmage, na gostovanju pri West Hamu je bil Benjamin Šeško znova med rezervisti. Vstopil je v 69. minuti in v šesti minuti sodnikovega dodatka zadel za remi 1:1. Dolgolasi navijač tako ohranja pričesko.

Bijol zakrivil 11-metrovko, Leedsu točka

Jaka Bijol je tekmo Leedsa s Chelseajem začel v prvi enajsterici. Foto: Reuters Uvodni dan 26. kroga angleškega prvenstva je postregel s štirimi tekmami, oba kluba, pri katerih se dokazujeta slovenska legionarja, sta gostovala v Londonu. Leeds United se je mudil pri vročem Chelseaju, ki je pod vodstvom Liama Roseniorja ujel zmagoviti ritem. Na zadnjih sedmih tekmah je modre popeljal do šestih zmag, spodrsnilo mu je le na povratni tekmi polfinala ligaškega pokala proti Arsenalu. Prvič po 11. januarju je zaigral Jaka Bijol. Poškodba stegenske mišice je preteklost.

Noah Okafor po zadetku za izenačenje na 2:2. Foto: Reuters Joao Pedro je sredi prvega polčasa zadel za vodstvo Chelseaja. Deset minut pozneje je Brazilec zatresel še okvir vrat. Cole Palmer, ki je bil podajalec pri prvem golu, je v 58. minuti podvojil prednost modrih z bele točke. Najstrožjo kazen je zakrivil prav Bijol. Je pa devet minut pozneje prekršek za 11-metrovko storil tudi Chelseajev nogometaš, Moises Caicedo. Lukas Nmecha je z neubranljivim strelom znižal na 1:2. V 73. minuti pa je bilo 2:2. Odbitek je v prazno mrežo poslal Noah Okafor. Do konca se rezultat ni več spremenil.

Šeško pod vodstvom Carricka še ni bil v prvi postavi

Tomaš Souček je zadel za vodstvo West Hama. Foto: Reuters Pri zadnjih uspehih Manchestra je sodeloval tudi Benjamin Šeško, a ne v tolikšni meri, kot bi si želel. Še nikdar ni pod taktirko Carricka zaigral od prve minute. In tudi tokrat je bil med rezervisti. Prvi polčas ni navdušil, bližje golu so bili domači. Senne Lammens je v 13. minuti branil Crysenciu Summervillu, strel Aarona Wan-Bissake pa je blokiral eden od branilcev Manchestra.

Ko se je Jarrod Bowen v 50. minuti izkazal s super podajo, je za vodstvo West Hama zadel Tomaš Souček. Šele po prejetem golu je Manchester bolj odločneje krenil proti nasprotnikovim vratom. Casemiro je v 63. minuti zadel, a je sodnik Simon Hooper takoj pokazal, da si bo akcijo ogledal s sistemom VAR. In zaradi prepovedanega položaja je bil gol res razveljavljen.

V 69. minuti je vendarle v igro vstopil Šeško. Zamenjal je Matheusa Cunho. Slovenski napadalec je tako v konici napada igral skupaj Bryanom Mbeumo. Manchester je bil na pragu poraza. V četrti minuti sodnikovega dodatka je eno redkih priložnosti zapravil Joshua Zirkzee. Nato pa je udaril Šeško! Žogo je dobil na robu kazenskega prostora, udaril iz prve in zadel. Tekla je že šesta minuta dodatka. To je bil Šeškov šesti gol v Angliji. Za končni izid 1:1.

V Manchestru v središču pozornosti dolgolasi navijač

West Ham je na prejšnjih štirih tekmah zmagal trikrat. Še v boljši formi so nogometaši Manchester Uniteda, dobili so prejšnje štiri tekme. Kaj takšnega Unitedu ni uspelo vse od februarja 2024. Zato je bil v središču pozornosti 29-letni navijač Frank Ilett. Ta je v začetku oktobra 2024, ko je United nizal katastrofalne rezultate pod vodstvom Erika ten Haga, javno napovedal, kako si ne bo strigel las vse do takrat, ko bo klub proslavljal pet zaporednih zmag. "Želel sem poskrbeti za malce humorja in pozitivne energije v času rezultatskih neuspehov," se je pozneje spominjal začetka obljube, s katero je postal spletna senzacija.

Internet celebrity "The United Strand" Frank Ilett set a challenge last year: he would only cut his continuously growing hair when Manchester United achieved five consecutive wins pic.twitter.com/ySl7ybwE7n — David (@Seyiford) February 10, 2026

O navijaču je pred tekmo spregovoril tudi trener Michael Carrick. ''Moji otroci so me opozorili na njegovo obljubo, a se o tem v slačilnici ne bomo pogovarjali. Razumem, kaj doživlja, takšne stvari me nasmejejo, a to na koncu ne bo imelo kakšnega vpliva na nas."

No, no es IA. Michael Carrick con Frank Ilett hoy en Old Trafford. pic.twitter.com/mKVPlKLYXG — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) February 7, 2026

Angleško prvenstvo, 26. krog:

Torek, 10. februar:

Sreda, 11. februar:

Četrtek, 12. februar:

Lestvica