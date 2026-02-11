Oven

Na ljubezenskem področju samskih bo danes zelo viharno. Srce bo želelo eno, razum vam bo narekoval nekaj drugega. Poslušajte svoj notranji glas, predvsem pa ne storite nečesa, če tega ne boste želeli. Vezani boste sami sebe prepričevali, da ste srečni, čeprav vam slabe izkušnje kažejo prav nasprotno. Premislite!

Bik

Družabni dogodki vam bodo ukradli veliko prostega časa, a boste našli način, da boste združili prijetno s koristnim. Potrudite se, da vaše družinsko življenje zaradi tega ne bo trpelo. Morda vašemu partnerju ne bodo všeč bučne zabave, a ga boste uspeli nagovoriti, da se vam bo pridružil.

Dvojčka

Samski boste končno obvladali težave, ki ste si jih nakopali. Če jih boste razvozlali na pravi način, se boste iz tega nekaj naučili in svoje izkušnje boste lahko posredovali naprej. Medtem se boste vezani znašli na razpotju, saj bo neka oseba cel dan dražila vašo domišljijo. Ne nasedite igrici, doma imate nekoga, ki vas resnično ljubi.

Rak

Danes bodite še posebej varčni, ne posojajte denarja in odložite nenačrtovane stroške. Določenih stvari ne boste jasno videli, obstaja pa tudi nevarnost lahkomiselnih in hitrih odločitev. Bodite vztrajni in ne odnehajte tudi, ko boste izgubili upanje. Primanjkovalo vam bo gotovosti in zaupanja vase.

Lev

Posamezniki se boste odločili za vlaganje v nepremičnine. Preden pa boste sprejeli dokončno odločitev, najprej razmislite o vseh aspektih in možnostih. Če boste še vedno negotovi, se posvetujte s finančnim strokovnjakom. Z okolico boste imeli zelo turbulentne odnose. Zberite se in skušajte težave reševati po razumni poti.

Devica

Izobraževanje in učenje vam bo predstavljalo zadovoljstvo. Dali boste vse od sebe in še posebej študentje se boste potrudili popraviti povprečje ocen. Spremljala vas bo sreča, zato boste opravili vse izpite in si zagotovili mirno in brezskrbno obdobje. Pomagajte družinskim članom.

Tehtnica

Samski se boste danes navdušili za nekaj novega, kar se bo povsem razlikovalo od vaših dosedanjih dejavnosti. Izkazali se boste ne glede na prvotni strah. Vezanim se bo danes ponudilo veliko priložnosti in le s težavo se boste odločili le za eno. Poslušajte partnerjev nasvet in skupaj se odločita za najbolj ugoden predlog.

Škorpijon

Več kot se boste gibali in imeli svobodnih ter rekreativnih aktivnosti, tem bolje se boste tudi počutili. Največji sovražnik vašemu telesu in duhu bo lenoba. Nikar ne poležavajte pred televizijo. Šport vam bo zelo odgovarjal, saj se boste tako osvobodili stresa, svoje telo pa boste napolnili s pozitivno energijo.

Strelec

Počitek vam je dal nov zagon, ki ga boste danes potrebovali na vseh področjih. Pri delu boste res uspešni in zdelo se vam bo, da prehajate v povsem novo obdobje. Ta občutek vam bo všeč, saj je minilo že kar nekaj časa, odkar ste se nazadnje počutili tako dobro. Tudi razumevanje z bližnjimi bo izjemno.

Kozorog

Poslovne obveznosti vas bodo zelo utrujale in izčrpavale. Ne boste pripravljeni na velike spremembe in tvegane poslovne poteze. Menili boste, da je bolje korakati po starih, utrjenih poteh. Soočali se boste z majhnimi, a pomembnimi napakami, ki jih boste opazili šele po končanem delu. Prisilile vas bodo, da se boste vrnili na začetek.

Vodnar

S svojim čustvenim življenjem boste izjemno zadovoljni. Srečni boste, saj boste od partnerja dobili želeno podporo in ljubezen. Prijalo vam bo, ker se vam bo v veliki meri posvečal in bo zaradi vas pripravljen pozabiti na obveznosti. Samski boste kaj kmalu spoznali sorodno dušo, ki pa ne živi v istem mestu kot vi.

Ribi

Zvezde bodo premešale ustaljen poslovni ritem. Ne boste doživeli pomembnejših sprememb in pričakovanih premikov na bolje, a se boste vsaj izognili določenim težavam. Nadrejeni bodo opazili vaš zagon in pridobili boste njihovo zaupanje. Pripravite se na intenzivnejši priliv informacij. Več bo družinske obveznosti.