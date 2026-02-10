Skrb vzbujajoče opozorilo Macrona: ZDA nas bodo v prihodnjih mesecih napadle

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v torek dejal, da bi se morala Evropa pripraviti na nadaljnje spopade z ZDA ter nedavni "grenlandski trenutek" sprejeti kot poziv k izvajanju gospodarskih reform in krepitvi globalne moči EU, s čimer je dolgo odlašala.

V intervjuju, objavljenem v več evropskih časopisih, je francoski predsednik Emmanuel Macron dejal, da zatišja v odnosu med Evropo in Washingtonom ter navideznega konca sporov glede Grenlandije, trgovine in tehnologije Evropa ne sme dojemati kot nečesa trajnega.

"Mislim, da ne bi smeli popuščati ali poskušati doseči kompromisa. Mislim, da to strategijo preizkušamo že mesece. Ne deluje," je povedal Macron. Dejal je, da je Trumpova administracija "odkrito protievropska" in si prizadeva za "razpad" EU.

"ZDA nas bodo v prihodnjih mesecih napadle – to je gotovo – zaradi digitalne regulacije," je dodal Macron in opozoril na morebitne Trumpove uvozne tarife ZDA, če bo EU uporabila svoj zakon o digitalnih storitvah za nadzor tehnoloških podjetij.

Macron o evropskem vojaškem programu FCAS

Francoski predsednik je ponovil tudi svoj poziv k novemu skupnemu zadolževanju, kot so evroobveznice, ter trdil, da bi to EU omogočilo obsežne naložbe in izzvalo hegemonijo ameriškega dolarja.

Spregovoril je tudi o francosko-nemško-španskem vojaškem razvojnem programu FCAS, ki po njegovih besedah ni mrtev. "Francoska ocena je, da je FCAS zelo dober projekt. Nisem slišal niti enega nemškega glasu, ki bi mi rekel, da projekt ni dober," je dejal. Dodal je, da upa, da se bo projekt FCAS premaknil naprej in da se bo z nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem kmalu pogovoril o načrtih za nadaljevanje. Decembra lani je Reuters sicer poročal, da srečanje francoskih, nemških in španskih obrambnih ministrov ni prineslo napredka pri reševanju programa.

FCAS je velik evropski vojaški razvojni program vzpostavitve nove generacije zračnih bojnih sistemov, ki naj bi do okoli leta 2040 nadomestili trenutno opremo letalskih sil Francije, Nemčije in Španije.