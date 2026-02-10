Napovedi so se uresničile: v Rusiji pada veliki zastor

Ruski medijski regulator Roskomnadzor je v skladu z napovedmi začel omejevati delovanje Telegrama, ene od najbolj priljubljenih in najširše uporabljanih komunikacijskih aplikacij v Rusiji. Gre za ukrep, ki naj bi bil del ruskega načrta za tako imenovano suverenizacijo interneta s prenehanjem zanašanja na tuje digitalne platforme.

Število pritožb ruskih uporabnikov zaradi nedelovanja Telegrama je izredno nadpovprečno že drugi dan, danes pa je dobesedno eksplodiralo in preseglo mejo 10 tisoč prijav težav z aplikacijo, kar je tako rekoč stokratnik preteklega števila povprečnih dnevnih prijav.

Današnji skok prijav o nedelovanju aplikacije Telegram v Rusiji. Vir: SBOI.rf. Foto: Posnetek zaslona

Gre za posledico odločitve Roskomnadzora, ki se je napovedovala že pred meseci, da bo zaradi "zagotavljanja spoštovanja ruske zakonodaje in zaščite državljanov" začel omejevati oziroma blokirati določene vidike delovanja Telegrama. Kot so danes sporočili iz Roskomnadzora, morebitne sprostitve omejitev ni na vidiku.

Ruske oblasti aplikacijam tujega izvora – ne zgolj komunikacijskim, temveč vsem, ki kakorkoli obdelujejo ali shranjujejo podatke o uporabnikih – že dlje očitajo nespoštovanje ruske zakonodaje, ki razvijalcem tovrstnih storitev nalaga obvezo, da morajo ruskim oblastem kadarkoli omogočiti vpogled v vse podatke (o uporabnikih), ki jih obdelujejo. Foto: Gulliverimage

Večina uporabnikov, ki imajo težave z aplikacijo, toži zaradi nezmožnosti pošiljanja in prejemanja slikovnega in videomateriala, nekaterim pa aplikacija deluje izredno počasi ali pa se sploh ne poveže s strežniki.

Ruske oblasti si sicer želijo, da bi ruski državljani in državljanke množično začeli uporabljati "domačo" komunikacijsko aplikacijo Max. Gre za del ruskega velikega načrta za tako imenovano suverenizacijo interneta, ki bi se manj zanašal na tuje in bolj na ruske spletne platforme.

Zapletena situacija: omejevali bi Telegram, a se nanj močno zanašajo

Telegram je sicer ena od najpogosteje uporabljanih aplikacij v Rusiji - tudi ustanovil ga je Rus, Pavel Durov, ki sicer v Kremlju ni najbolje zapisan -, nanj pa se za širjenje informacij močno zanašajo ruski vladni organi, medijski operativci in vojni poročevalci oziroma tako imenovani milblogerji. Ni še jasno, kako bodo omejitve Roskomnadzora vplivale na naštete (institucionalne) uporabnike Telegrama.

Uporabniki aplikacije Telegram na ruskih družbenih omrežjih že dlje, in sicer od avgusta lani, poročajo, da glasovni klici sploh ne delujejo več. Foto: Guliverimage

Aplikacije, kot je Telegram, ki šifrirajo pogovore uporabnikov, zelo motijo Moskvo



Ruske oblasti več komunikacijskim in drugim aplikacijam, ki kakorkoli obdelujejo ali shranjujejo podatke o uporabnikih, sicer že dlje očitajo nespoštovanje ruske zakonodaje, ki razvijalcem tovrstnih storitev nalaga obvezo, da morajo ruskim oblastem kadarkoli omogočiti vpogled v vse podatke (o uporabnikih), ki jih obdelujejo.



Pri aplikacijah, ki podpirajo tako imenovano šifriranje end-to-end, torej na relaciji uporabnik–uporabnik, kar pomeni, da lahko vsebino komunikacije vidijo le uporabniki, ki sodelujejo v njej, je morebitno vladno vohljanje po vsebini komunikacij namreč tako rekoč onemogočeno.