Italijanski pokal, četrtfinale
Kdo se bo pridružil Interju in Atalanti?
Pot do Rima, ki bo 13. maja gostil finale italijanskega pokala, postaja vse zahtevnejša. Četrtfinale se je začelo prejšnji teden na U-Power stadionu v Monzi, kjer je bil Inter primoran gostiti Torino, saj je bil San Siro rezerviran za otvoritev zimskih olimpijskih iger. Črno-modri so zmagali z 2:1. Atalanta s 3:0 izločila Juventus. Preostali dve tekmi bosta ta teden. Italijanski prvak Napoli bo zvečer gostil Como, branilka naslova Bologna pa v sredo Lazio.
Inter se je s Torinom pomeril v prvem krogu letošnje sezone italijanske serie A in slavil zanesljivo zmago (5:0). Tokrat je bilo drugače. Črno-modri so zmagali z 2:1, kar pa jim je zadoščalo za uresničitev cilja, preboja med štiri najboljše.
Gianluca Scamacca je z bele točke zadel za vodstvo Atalante z 1:0. Na kncu je Juventus padel z 0:3.
Italijanski pokal, četrtfinale:
Sreda, 4. februar:
Četrtek, 5. februar:
Torek, 10. februar:
Sreda, 11. februar:
Kdo je bil največkrat pokalni zmagovalec v Italiji?
15 naslovov - Juventus
9 - Inter, Roma
7 - Lazio
6 - Fiorentina, Napoli
5 - AC Milan, Torino
4 - Sampdoria
3 - Bologna, Parma