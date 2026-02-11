Deželak junak potrdil, da ne bo več prvi obraz dobrodelne akcije

Po več kot desetletju dobrodelnih podvigov je Miha Deželak, voditelj Radia 1 in prvi obraz dobrodelne akcije Deželak junak, potrdil, da letos ne bo več sedel na kvadrocikel in po Sloveniji v dobrodelni namen nabiral kilometrov. Išče namreč svojega naslednika. Akcija, ki je v enajstih letih povezala Slovenijo in pomagala na tisoče otrokom iz socialno ogroženih družin, tako stopa v novo obdobje.

Ob koncu lanske dobrodelne akcije na Debelem rtiču je Miha Deželak, prvi obraz dobrodelne akcije Deželak junak, nakazal, da bi lahko bila to njegova zadnja akcija, na kateri bo s kvadrociklom po Sloveniji nabiral kilometre v dober namen. "Že lani sem mislil, da je zadnjič, pa sem si premislil. To je bila bonus akcija," je ob lanski akciji povedal Deželak.

Na začetku so se vrgli na glavo

Kot je priznal Deželak, tovrstnih naporov ne zmore več in v današnjem jutranjem programu na Radiu 1 v Denis Avdić Showu iskreno spregovoril o začetkih akcije: "Šel bi več kot deset let nazaj, ko so me tukaj vprašali, ali bi šel s skirojem z Goričkega v Piran za počitnice otrok iz družin, ki si tega ne morejo privoščiti. Nisem veliko razmišljal, samo vrgli smo se na glavo," je povedal Deželak.

Tovrstnih naporov Deželak junak ne zmore več

Ob tem je dodal, da je bila odločitev, da kot prvi obraz akcije ne nadaljuje, težka, a iskrena: "Začutil sem, da vseh teh psihičnih in fizičnih naporov ne zmorem več," je povedal Deželak junak in poudaril tudi, da akcija nikoli ni bila le njegova: "Nekateri pravijo – Deželak je poganjal za otroke. Jaz pa pravim – vsi skupaj smo poganjali to kolo dobrodelnosti, da smo skupaj omogočili brezskrbno čofotanje številnim otrokom," je še povedal.

Odločitev, da kot prvi obraz akcije ne nadaljuje, je bila težka, a iskrena: "Začutil sem, da vseh teh psihičnih in fizičnih naporov ne zmorem več," je povedal Deželak junak in poudaril, da akcija nikoli ni bila le njegova. Foto: Darja Štravs Tisu

Njegova vloga v akciji se spreminja

Deželak je razkril tudi, da se njegova vloga pri dobrodelni akciji nekoliko spreminja in dobiva novo razsežnost: "Čas je, da še enkrat povem, da se moja vloga nekoliko spreminja. Stopil sem korak nazaj, da bi nekdo drug zasedel moje mesto. Bistveno je, da bi akcija Dežela junakov junija dobila novo poglavje. Rad bi, da gre naprej," je še priznal Deželak in javno napovedal, da si želi, da Slovenija skupaj izbere njegovega naslednika.

Deželak v iskanje svojega naslednika

Deželak je dodal, da se ne umika, ampak ostaja ambasador akcije, za katero bo vztrajal, da se nadaljuje, čeprav sam ne bo več v prvi vrsti na terenu. Miha Deželak je poslušalce zato pozval, naj konkretne predloge oziroma imena, kdo bi lahko bil njegov naslednik, zapišejo v komentarje. "Prepričan sem, da vaša pozitivnost in dobrota nimata meja in da bomo skupaj vztrajali s to akcijo tudi v naslednjem desetletju. Ker nas je veliko – in ker nas naši sončki potrebujejo," je še povedal Deželak junak in dodal, da je prepričan, da bodo njegovi podporniki akcijo še vedno imeli za svojo in da sebe hkrati vidi tudi v vlogi podpornika svojega naslednika:

"Jaz ga bom srčno podprl in mu dal kakšen nasvet. Bom njegov prvi motivator, tako kot ste vi vsa ta leta bodrili mene."

Preberite še: