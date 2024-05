Kako zelo ganljiva je zgodba Deželak junak in s kakšnimi zgodbami vse se spoznajo v akciji, je predstavljeno tudi v dokumentarnem filmu, ki je pred dnevi ugledal luč sveta. Lani so v akciji s poslušalci in celotno Slovenijo zbrali rekordnih 1.044.829,69 evra. Pomagamo lahko tudi letos s poslanim SMS-sporočilom na 1919 Pomagam10 ali Pomagam5.

Radijski voditelj in nepogrešljiv del ekipe Denis Avdič šov se je v Spotkastu z Evo Cimbola spominjal svojih začetkov, ko je pred 25 leti prvič sedel pred radijski mikrofon na Pomurskem valu. Na avdicijo ga je prijavila njegova mama, ker je že od malih nog občudoval radijske moderatorje in se kot najstnik igral, da sedi v radijskem studiu.

"Pred časom sem našel posnetke s Pomurskega vala in to je res grozno. Tako grozno, da sem posnetke raje uničil, da jih ne bi v roke kdaj dobil radijski kolega Denis Avdič," je bil v smehu iskren Miha in dodal, da pa je ravno to na nek način zgodba o vztrajnosti.

Radijski voditelj Miha Deželak s svojim kvadrociklom spet zbira sredstva za socialno šibke otroke. Lani so v akciji uspeli zbrati več kot milijon evrov. Foto: Siol.net Mnenja je, da nima kakšnega posebnega talenta, vendar se vsega loti z vztrajnostjo in vsem srcem, kar je zanj recept za uspeh. Tudi svoje otroke vzgaja v duhu, da se je v življenju treba truditi za stvari, ki ti veliko pomenijo, in da ni vedno nujno, da je uspeh lahko dosegljiv.

Ob vseh svojih uspehih pa Deželak ni pozabil na svojo skromnost in srčnost. Kot je poudaril, vzvišenost ni njegova poza, zato ostaja ljudski človek, ki se zaveda, da vsak od nas dela napake in da nihče od nas ni "superman". Mnenja je, da so tudi napake, če človek ostane iskren, sprejemljive.

Z Evo sta se v pogovoru dotaknila tudi njegove družine in treh otrok. Povedal je, kako hudo mu je bilo, ko je najstarejša zapustila domače gnezdo in se odselila od doma. Takrat so tekle tudi solze, čeprav se zaveda, da je vse to del odraščanja. Pri vzgoji otrok sta z ženo Ireno enotna, čeprav vsi pravijo, da on večkrat popušča. Sploh pri sinu, ko mu dovoli, da z njim pozno zvečer pogleda kakšno nogometno tekmo.

Zanimivo je, da Miho že vso življenje spremljajo Irene. Njegova mama je Irena, prav tako njegova žena, dolgo časa pa je bila tudi njegova urednica Irena. Večkrat se pošali, da brez Irene ne bi zmogel. In pri tem ima največkrat v mislih svojo ženo, ki, kot pravi, podpira vse štiri vogale hiše, ob tem pa se Miha ne počuti nič manj moškega. Še več, zaupal nam je, zakaj nima težav s tem, da mu kdo reče, da je moška copata.

Deželak junak z novo Siolovo voditeljico Spotkastov Evo Cimbola Foto: Siol.net

Na portalu Siol.net začenjamo z nizom Spotkastov pod taktirko znane radijske in televizijske voditeljice Eve Cimbola. Objavljali jih bomo ob petkih.