Četrtek,
14. 8. 2025,
6.21

Vsebino omogoča LUMAR IG

Prava hiša na pravem mestu

Sanjska hiša v popolnem sožitju z naravo

Lumar individualna hiša | Foto Lumar

Foto: Lumar

Na vrhu griča, kjer se horizont razpira v nežno valovanje okoliških hribov in gozdov, stoji hiša, ki jo je za naročnike zasnoval arhitekturni biro Lumar. Na prvi pogled deluje zadržano – z ulice sta vidni le dve etaži –, a ko se ji približamo z vrtne strani, se razkrije kot odprta, prostorsko razgibana arhitektura, ki se harmonično prilagaja naravnim danostim terena.

Vsaka arhitektura je preplet danosti parcele, njenih omejitev, naročnikovih želja in življenjskega sloga ter arhitektove senzibilnosti in sposobnosti usklajevanja funkcije z obliko. V tem primeru je bilo omejitev in želja veliko, nastala pa je hiša, ki zahtevna izhodišča poveže v razgibano in presenetljivo harmonično celoto. Hiša, ki stoji na griču in postaja njegov naravni podaljšek.

Lumar individualna hiša | Foto: Lumar Foto: Lumar

Ko teren določa ritem – in hiša sledi v treh nadstropjih

Padec terena je smiselno izkoriščen: ob zgoraj ležeči cesti je hiša delno vkopana, teren na vrtni strani pa izravnan. Tam se hiša odpre s kar tremi nadstropji. Zunanji prehod med nivoji je urejen s premišljenim krajinskim oblikovanjem – z zunanjim stopniščem, škarpami in visokimi gredami, ki jih bodo sčasoma prerasli okrasne trajnice in grmi. Tako se stik hiše s cesto postopno zmehča v naravno zeleno kuliso.

Lumar individualna hiša | Foto: Lumar Foto: Lumar

Notranjost hiše je premišljeno odprta – ne le v tlorisu, temveč tudi v višino. Dnevno-bivalni del s kuhinjo in jedilnico, zasnovan za družinska srečanja in skupno preživljanje časa, se razprostira čez dve etaži. Skozi panoramsko, kotno zasteklitev se prostor nadaljuje na leseno teraso in sonaravno urejen vrt. V naravnem plavalnem bazenu se zrcalijo krošnje stoletnih dreves, obkrožajo pa ga trave, plezalke in naravni materiali, ki ustvarjajo občutek domače divjine.

Lumar | Foto: Lumar Foto: Lumar

Arhitektura brez balkonov in nadstreškov, a z veliko zunanjimi ambienti

Posebna kakovost volumna hiše je v njegovi razgibanosti: vsaka etaža ima svoj tloris, prilagojen konkretnim potrebam po površini, kar hkrati omogoča ustvarjanje različnih zunanjih ambientov brez dodatnih nadstreškov ali balkonov. Pokrita terasa v pritličju in intimna terasa v najvišjem nadstropju sta tako naravno podaljšanje notranjih prostorov.

Prvo nadstropje je namenjeno otrokom – s sobama, skupnim večnamenskim prostorom za igro in učenje ter lastno kopalnico, ki spodbuja samostojnost. Starševski apartma je v najvišji etaži in vključuje lastno kopalnico, garderobo, wellness prostor ter izhod na zasebno teraso z razgledom, ki seže daleč čez drevesne krošnje.

Trajnost, tehnologija in individualni pristop

Hiša je zgrajena po načelih trajnostne gradnje in opremljena z najsodobnejšo tehnologijo Lumar: prezračevalno napravo z rekuperacijo, sončno elektrarno na strehi in premišljeno izbiro naravnih materialov. Rezultat je energetsko samozadostna in do bivanja prijazna arhitektura.

Zasnova hiše je v celoti prilagojena življenjskemu slogu naročnikov – tako v prostorskih razporeditvah kot pri izbiri opreme in detajlov. Lumarjev individualni pristop omogoča, da vsaka hiša zaživi kot edinstven dom, kjer se funkcionalnost in estetika prepletata s trajnostjo.

A kljub vsem tehničnim dovršenostim je največja odlika te hiše občutek miru, prostorske pretočnosti in povezanosti z naravo. Tukaj arhitektura ne dominira – umakne se, da lahko prostor zadiha.

