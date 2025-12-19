Potem ko so konec oktobra na stolp Jezusa Kristusa znamenite bazilike v Barceloni namestili prvi del križa, s čimer je Sagrada Familia uradno postala najvišja cerkev na svetu , smo preverili, kaj je v ozadju njenega nastanka in prenove. Cerkev so začeli graditi že leta 1882, po 143 letih pa še vedno ni dokončana. Za znamenitostjo, ki je na seznamu Unescove svetovne dediščine, se skriva fascinantna zgodba.

Cerkev v osrčju Barcelone, ki jo v slovenščini poimenujemo Bazilika svete Družine, velja za eno najbolj ikoničnih in obiskanih znamenitosti glavnega mesta Katalonije. Sagrada Familia ni znana le po svoji edinstveni mešanici španske gotike, secesije in katalonskega modernizma, temveč tudi zato, ker ta veličastna zgradba, ki dominira nad obzorjem Barcelone, še vedno ni dokončana.

Po trenutnih načrtih naj bi bila Sagrada Familia končana leta 2026, kar sovpada s stoletnico Gaudijeve smrti. Foto: Shutterstock

Pod baziliko zadnje počivališče Antonia Gaudija

Bazilika, ki nastaja že 143 let, je prepoznavna po treh veličastnih fasadah – fasadi rojstva, pasijona in slave. Vsaka prikazuje prelomen trenutek v življenju Jezusa Kristusa, in sicer njegovo rojstvo, križanje in vstajenje.

Z namestitvijo prvega dela križa na stolp Jezusa Kristusa je Sagrada Familia 30. oktobra letos postala najvišja cerkev na svetu. Foto: Shutterstock

Idejo za gradnjo cerkve v Barceloni je dobil lokalni filantrop in lastnik knjigarne Josep Maria Bocabella, ki ga je navdihnilo potovanje v Vatikan leta 1972. Čeprav se kot prvega arhitekta cerkve omenja znamenitega Gaudija, pravzaprav ni bil prvi, ki je sodeloval pri projektu. Gradnja cerkve se je začela 19. marca leta 1882 pod vodstvom arhitekta Francisca de Paule del Villarja, ki pa je leto kasneje od projekta odstopil in nadomestil ga je Antonio Gaudi. Ta je projektu posvetil kar 40 let svojega življenja, še posebej pa zadnjih 15 let. Ko je leta 1926 umrl, je bila dokončana komaj četrtina bazilike. Zaradi njegove predanosti in življenjskega dela so ga pokopali v grobnici pod baziliko.

Cerkev je bila posvečena 7. novembra 2010, ko jo je takratni papež Benedikt XVI. razglasil za manjšo baziliko. Takrat je bila tudi uradno odprta za javnost. Foto: Guliverimage

Zakaj bi bila lahko Sagrada Familia sporna?

Gradnja cerkve se je nadaljevala tudi po Gaudijevi smrti. Leta 1936 je gradnjo prekinila španska državljanska vojna, med katero so porušili vse nedokončane dele cerkve in uničili nadaljnje načrte. Da so poustvarili Gaudijevo vizijo za nadaljevanje, je trajalo 16 let. Z izjemo vojnega obdobja in zamud na začetku pandemije covid-19 v začetku leta 2020 gradnja bazilike poteka neprekinjeno od leta 1882 do danes.

Ko je Antonio Gaudi leta 1926 umrl, je bila dokončana komaj četrtina bazilike. Foto: Shutterstock

Sagrada Familia je zanimiva tudi zaradi trditev, da je znamenita cerkev pravzaprav sporna. Že ob začetku gradnje so namreč mnogi izrazili pomisleke, da gradnje ni naročila nadškofija, temveč prodajalec knjig. Drugi pomisleki vključujejo tudi vpliv gradnje na lokalni turizem, kakovost življenja prebivalcev Barcelone in dejstvo, da je zasenčila uradno barcelonsko katedralo, to je Katedrala svetega križa in svete Eulalije.

Cerkev je bila posvečena 7. novembra 2010, ko jo je takratni papež Benedikt XVI. razglasil za manjšo baziliko. Takrat je bila tudi uradno odprta za javnost. Z namestitvijo prvega dela križa na stolp Jezusa Kristusa je Sagrada Familia 30. oktobra letos postala najvišja cerkev na svetu. Po trenutnih načrtih naj bi bila končana leta 2026, kar sovpada s stoletnico Gaudijeve smrti, medtem ko bodo skulpture in dekorativne elemente dodajali še do leta 2034.

Za znamenitostjo, ki je na seznamu Unescove svetovne dediščine, se skriva fascinantna zgodba. Foto: Guliverimage

