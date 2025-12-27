Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Sobota,
27. 12. 2025,
10.46

Oddaja Japajade šov se poslavlja s TV Slovenija

Dejan Vunjak in Lucija Vrankar, Japajade šov | Oddajo sta vodila glasbenik Dejan Vunjak in vplivnica Lucija Vrankar. | Foto Facebook/Japajade šov

Oddajo sta vodila glasbenik Dejan Vunjak in vplivnica Lucija Vrankar.

Foto: Facebook/Japajade šov

Po uspešno zaključenih dveh sezonah se s TV Slovenija poslavlja glasbena oddaja Japajade šov. Zadnjo oddajo so predvajali na dan, ko smo praznovali dan samostojnosti in enotnosti.

Sinoči je TV Slovenija predvajala še zadnjo, poslovilno oddajo Japajade šov. Ta se kljub dobri gledanosti z malih zaslonov poslavlja po uspešno zaključenih dveh sezonah.

Za novi razpis se niso odločili

Da so oddajo v letu 2025 predvajali po "uspešno opravljenem javnem razpisu RTV za koprodukcijsko sodelovanje pri realizaciji serije razvedrilnih oddaj", so z javne televizije pojasnili za Slovenske novice. In dodali: "Razpis je bil objavljen zgolj za leto 2025 oziroma za 28 oddaj. Pri načrtovanju programa za leto 2026 in ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev se za novi razpis nismo odločili."

Ob tem so pojasnili, da jeseni načrtujejo novo oddajo v lastni produkciji, a za kakšno oddajo gre, še ni znano. "V vsakem primeru bomo tudi v letu 2026 poskrbeli za lastno produkcijo oddaj z narodnozabavno in ljudsko glasbo," so sklenili.

Razvedrilna oddaja Japajade šov, v kateri so gostili slovenske glasbenike, ki ustvarjajo tako zabavno kot narodnozabavno glasbo, je bila na sporedu vsak petek zvečer. Oddajo je ustvarjal Jože Potrebuješ, v vlogi voditeljev pa sta se prvič preizkusila glasbenik Dejan Vunjak in Lucija Vrankar, vplivnica in radijska voditeljica.

