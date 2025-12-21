Ansambel Saša Avsenika na noge dvignil polne Stožice

Ansambel Saša Avsenika je v soboto zvečer navdušil v razprodanih Stožicah. V dve uri trajajočem koncertu, ki so ga naslovili Zimska pravljica, je poslušalce spravil na noge s skladbami, kot sta Golica in Prav fletno se imamo. Napovedali pa so tudi že koncert Stožice 2, ki bo 19. decembra prihodnje leto.

Kot je na novinarski konferenci pred koncertom povedal Sašo Avsenik, se je ideja za koncert v Stožicah porodila lani po razprodanem koncertu v Hali Tivoli in kitarist Matic Plevel "je rezerviral Stožice". Napovedal je program, ki starejše občinstvo nagovarja s starimi pesmimi, za mlajšo generacijo pa so pripravili tudi "malo nove preobleke". Kot je še napovedal, se bodo na odru skušali pokazati v najlepši obleki, to pa je glasba sama, in brez posebnih gostov, razen družine.

Ob članih ansambla Sašu Avseniku in Robiju Novaku na harmoniki, kitaristu Maticu Plevelu, basistu Alešu Jurmanu, Denisu Daneuu na trobenti, klarinetistu Tommyju Budinu ter pevcih Luki Sešku in Lucija Selak sta tako na oder stopila še Saševa oče Gregor in sestra Monika Avsenik ter klarinetista Tomaž Zevnik in Mitja Skočaj.

Nastopili v okrepljeni zasedbi

Ansambel Saša Avsenika je v Stožicah sicer nastopil v okrepljeni zasedbi, skupaj s 16-članskim mešanim pevskim zborom in orkestrom, za pesem Otroške želje pa se jim je pridružil pevski zbor Osnovne šole Toma Brejca iz Kamnika.

Pesem Slovenija, od kod lepote tvoje je občinstvo ogrela, da je zapelo skupaj z glasbeniki, Radovedni astronavt Franc je nasmejal s Seškom v srebrnem kombinezonu, ki so ga z vrvjo dvignili nad oder, valček Slavka Avsenika v priredbi Bojana Adamiča pa je občinstvo zazibal v bolj zasanjano vzdušje.

Ena bolha za pomoč je občinstvo ponovno zvabila, da so zapeli z ansamblom, Golica je dvorano dvignila na noge, prav tako kot pesem Planica, Planica, ob pesmi Skozi leta pa so v do zadnjega kotička polni dvorani v temi zasvetile lučke mobitelov.

Posebno presenečenje pesem Pastirček

Gregor Avsenik se je ansamblu pridružil pri pesi Kitare plešejo, Monika Avsenik pa pri pesmih Morda pa nekoč in Tam kjer murke cveto. Posebno presenečenje je bila pesem Pastirček, za katero je Ansambel Saša Avsenika sestopil z odra in jo neozvočen v čisti tišini in le ob svetlobi s telefonov odigral sredi dvorane.

Koncert so sklenili s pesmijo Zvezde na nebu žare, a po bučnem aplavzu so se vrnili na oder in zaigrali še Večer na Robleku ter ponovno Golico.

Sašo Avsenik je s svojim ansamblom na glasbeno pot stopil leta 2009. Prvič so na televiziji nastopili prav tega leta v legendarni oddaji Musikantenstadl, odziv občinstva in gledalcev pa je presegel njihova pričakovanja. Še istega leta so se lotili svoje prve samostojne plošče Na sončni strani Alp. Nastopajo doma in v tujini in na leto nanizajo približno 170 nastopov.

Lansko jesen so se pri Sašu Avseniku pojavile zdravstvene težave in na kliniki v Hannovru so mu diagnosticirali redko nevrološko bolezen - fokalno distonijo. Ta povzroča neželene mišične kontrakcije, zaradi česar ga prsti na roki ne ubogajo. Še zlasti ne po dolgotrajnem igranju. Kot je povedal na novinarski konferenci, se februarja odpravlja v Barcelono, kjer bo dobil ustrezen program, po katerem bo delal. Dodal je, da namerava narediti vse, "da bo fit".