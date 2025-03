Ansambel Saša Avsenika je razkril svoj največji projekt do zdaj – ansambel tretje generacije legendarne glasbene rodbine Avsenik bo prvič s samostojnim koncertom nastopil v ljubljanskih Stožicah. "Tako se je zgodilo, v garderobi Tivolija je padla ideja za Stožice," je v pogovoru za Siol.net povedal prvi obraz ansambla Sašo Avsenik. Kot je dodal, si želijo prirediti program z zborom in orkestrom, saj se jim zdi, da tovrstnega programa v Sloveniji manjka.

"Veliko je prizorišč, ki si jih človek lahko želi. To so lahko zelo specifična in znana prizorišča, kjer za okoli trideset ljudi igraš na suho. So zelo moderni in legendarni prostori. Zdaj smo skupaj šestnajst let, in potem ko je Avsenikova glasba praznovala 70-letnico, smo si po mnogo letih ob tej energiji, ki smo jo odnesli iz Tivolija, drznili reči: 'Gremo v Stožice'," je odločitev o koncertu v Stožicah pojasnil Sašo Avsenik.

Sašo Avsenik o koncertu v Stožicah:

"Ta ideja se je zgodila v garderobi 7. decembra po nastopu Tivoliju. Ko sem prišel v zaodrje, sem rekel: 'Čestitam fantje, odlično je bilo, zdaj bomo pa dobro spali.' Spogledali smo se in rekli, da ne, da bomo zdaj začeli z načrtovanjem Stožic. Tako se je zgodilo, v garderobi Tivolija je padla ideja za Stožice," je povedal prvi obraz ansambla.

Predbožični koncert bo 20. decembra v dvorani Stožice

Kot je še povedal, bo njihov največji samostojni koncert, imenovan Zimska pravljica, 20. decembra v areni Stožice. "Zdi se mi, da programa z orkestrom, da vse zveni malce resnejše in da je narejeno v stilu Andréja Rieuja, v Sloveniji manjka," je povedal vnuk legendarnega Slavka Avsenika.

Ob petnajsti obletnici delovanja Ansambla Saša Avsenika je zasedba lani pripravila dva decembrska koncerta, enega v ljubljanski Hali Tivoli, drugega v mariborski dvorani Tabor. Foto: Žan Zajc, Innea studio

Tri skladbe so favoriti

Dodal je, da so v zasedbi prepričani, da ljudje, ki pridejo na njihov koncert, ne pridejo na "šov in na spektakel, ampak na koncert in glasbo". "V Tivoliju smo opazili, da se je občinstvo najbolj vzdignilo, ko so bili v ospredju slovenski simboli. Zato se veselimo, ko bomo lahko v Stožicah zaigrali Slovenija, od kod lepote tvoje?, Planico ali pa Na Golici. Te tri skladbe so nekako favoriti za Stožice," je še pojasnil vodja Ansambla Saša Avsenika in dodal, da v Sloveniji nimaš vsak dan priložnosti slišati skladbe Na Golici v tej dvorani.

"Eno je, da Planico slišiš v Planici, ampak tam so ljudje razporejeni v velikem krogu, tu pa bo drugače, saj bo na kupu desettisočglava množica," je z nasmehom na obrazu povedal Avsenik in dodal, da pred njimi niso zgolj meseci dela, ampak tudi veselja.

Sašo Avsenik bo s svojim ansamblom prvič nastopil v Stožicah. Foto: Gaja Hanuna

Kot je še povedal Avsenik, koncerta ne bodo gradili na znanih glasbenih gostih, temveč bodo ponovno sestavili orkester in pevski zbor, na odru v Stožicah pa se jim bosta pridružila tudi Sašev oče Gregor in njegova sestra Monika Avsenik.

Še več zanimivosti o ansamblu Saša Avsenika in njihovem ustvarjanju si boste lahko v intervjuju na Siol.net prebrali prihodnji konec tedna.

Preberite še: