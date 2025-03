Zakaj gredo Modrijani v Stožice? "Ni bilo humano."

Skupina Modrijani je napovedala svoj največji samostojni dogodek: prihodnje leto bodo 24. in 25. septembra v ljubljanski dvorani Stožice v dveh zaporednih večerih pripravili koncerta Noč Modrijanov. "Ko enkrat postaviš celotno zgodbo, jo postaviš za enkraten dogodek in nikoli več. Zato nam bi bilo žal, če ne bi naredili dveh večerov," je za Siol.net povedal frontman zasedbe Blaž Švab.

Modrijani so svoja velika koncerta za Noč Modrijanov, ki ju bodo organizirali v sklopu 25. obletnice delovanja, napovedali na družbenih omrežjih, kjer so pojasnili tudi, zakaj so se odločili za dvorano Stožice.

"Povsem iskreno – želimo vam pričarati nepozabno glasbeno doživetje, ki zahteva več prostora. In še nekaj … Ta dvorana nam omogoča, da sceno in opremo pripeljemo s tovornjaki. V drugih dvoranah je naša ekipa vsak kos scene in opreme v dvorano nosila z rokami. Ni bilo humano. Ljudje pa so pomembni, prav vsi, tisti, ki so z nami na odru, in tisti, ki oder ustvarjajo," so poudarili.

Noč Modrijanov za vse, ki jo želijo doživeti

Da se v dvorano Stožice odpravljajo predvsem zaradi tehničnih značilnosti dvorane, je za Siol.net potrdil tudi frontman in pevec zasedbe Modrijani Blaž Švab. "Dvorano potrebujemo, da lahko pripravimo vsebino, ki si jo želimo. Ko bodo ljudje videli celotno zgodbo, bo vse skupaj še najbolj razumljivo," je povedal Švab.

Koncerta bodo pripravili v dveh zaporednih večerih. "Ko enkrat postaviš celotno zgodbo, jo postaviš za enkraten dogodek in nikoli več. Zato nam bi bilo žal, če ne bi naredili dveh večerov. Vedno nam je bilo hudo, ker si toliko ljudi ni moglo ogledati Noči Modrijanov v živo. Nekateri še nikoli. Zdaj bo možnost," je bil jasen pevec Modrijanov.

V dogodek bodo vložili "leto trdega dela"

Zanimalo nas je še, ali bodo Modrijani na koncertih gostili tudi glasbene goste, in Švabov odgovor je bil pritrdilen. "Zelo si želimo na odru gostiti veliko naših glasbenih prijateljev, seveda," je povedal Blaž Švab, ki je dodal, da bosta dva večera tudi velik organizacijski zalogaj. Koliko časa bodo Modrijani vložili v ta edinstven dogodek? "Eno leto trdega dela. Ampak bo. Z ljubeznijo in blagoslovom bomo zmogli," je bil jasen Švab.

Švab je pojasnil tudi, katere vrednote jih bodo na koncertih vodile. "Tiste, ki lahko spremenijo svet na bolje: odnos do okolja, medsebojni odnosi, ljubezen do Slovenije in sveta, glasba in ples ter družina in skupnost," je dejal, "vse to simbolizira čebela, malo bitje, ki nas navdušuje in uči, kako živeti bolje."

Modrijani letos praznujejo 25 let delovanja zasedbe, ob tem pa so pripravili koncertno turnejo ob spremljavi godalnega kvarteta, izdali pa bodo tudi pet novih albumov, na katerih bo skupno 50 pesmi.

