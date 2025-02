Skupina Kvatropirci je sinoči v razprodanem Cankarjevemu domu priredila svoj največji koncert do zdaj. V intimnem in že tradicionalnem Kvatrovečeru so svojim oboževalcem postregli s svojimi največjimi uspešnicami in občinstvo navdušili z večglasnim petjem.

"Leta 2019 smo Kvatropirci v Gallusovi dvorani nastopili skupaj z Janom Plestenjakom in takrat začeli sanjati o samostojnem koncertu v Cankarjevem domu. Ideja je zorela, leta glasbenega ustvarjanja so nas oblikovala in danes so se te sanje uresničile. Današnji večer bo za vedno zapisan med naše najlepše spomine," so po koncertu povedali Kvatropirci. Skupino sicer sestavljajo tenorista Tomaž Krt in Samo Kališnik (ki sta tudi edina ustanovna člana sedanje zasedbe), basist Matej Kocen ter baritonist Albin Jordan.

Kvatropirci so prvič s samostojnim koncertom razprodali Gallusovo dvorano Cankarjevega doma. Foto: Žan Zajc, Innea studio

Več utrinkov s koncerta si oglejte v spodnji fotogaleriji (foto: Žan Zajc, Innea studio):

"Občutek, ko vidiš občinstvo, ki pozna tvoje pesmi, je neprecenljiv"

Ob štirinajsti obletnici glasbenega delovanja so Kvatropirci prvič pripravili koncert, na katerem so ob večglasnem petju ter spremljavi benda in godal zazvenele izključno njihove pesmi. "Za ta večer smo garali več let in občutek, ko vidiš občinstvo, ki pozna tvoje pesmi, je neprecenljiv. Prav občinstvo je nepogrešljiv del naše zgodbe in res smo hvaležni, da so nas danes podprli v tako velikem številu in hram kulture napolnili do zadnjega kotička," so še dodali zadovoljni glasbeniki.

Koncert so Kvatropirci poimenovali Kvatrovečer – preprosto naše. "Ker vas želimo v tem posebnem, romantičnem večeru popeljati skozi naše pesmi, ki so se v letih delovanja usedle v vaša in naša srca," so še zapisali pred včerajšnjim koncertom.

Koncert je bil pravo popotovanje po njihovi dosedanji glasbeni poti

V zadnjih štirinajstih letih so Kvatropirci doživeli marsikaj – od nepozabnih trenutkov na odru do izzivov, ki jih prinaša skupno glasbeno ustvarjanje. "Če kaj, je naša zgodovina res bogata," so se pošalili. "Ne ravno v denarju, ampak v izkušnjah. Doživeli smo vse, od objemov do prepirov," so priznali, a hitro dodali, da se v bendu nikoli niso zares skregali – prej nasprotno, povezujeta jih glasba in prijateljstvo, to pa jih druži tudi s pevko Alyo.

Pevka Alya je s Kvatropirci na odru Cankarjevega doma zapela skladbi Spet zaljubljena in Pesem. Foto: Žan Zajc, Innea studio

Ta je na odru Cankarjevega doma z njimi zapela Spet zaljubljena in Pesem, ob koncu koncerta pa so skupaj s skupino Čuki izvedli še njihovo Če se od spominov da živet. Koncert je bil pravo popotovanje po njihovi dosedanji glasbeni poti. Zapeli so vsem dobro poznane Življenje, Nepozabljena, Mila, Deklica in še mnoge druge. Manjkali nista niti dve priredbi dalmatinskih uspešnic, občinstvo pa je premierno slišalo tudi novo, še neizdano pesem Helij. Ob koncu je še enkrat sledila njihova največja uspešnica Moja, ob stoječih ovacijah in večminutnem aplavzu pa se je večer, poln glasbenih presežkov, končal. Kvatrovečer je povezoval voditelj Boštjan Romih.

Kvatropirci z voditeljem večera Boštjanom Romihom Foto: Žan Zajc, Innea studio

Prihaja tudi nov album in poseben duet

Kvatropirci pravijo, da je Cankarjev dom idealen prostor za izvedbo Kvatrovečera, saj je kljub svoji veličastnosti hkrati tudi butičen in večglasno petje lepo pride do izraza. Prav zato si želijo, da bi tak koncert v Cankarjevem domu postal tradicija. Po svojem največjem koncertu pa skupina tudi v prihodnje ne bo počivala. "Načrtov za prihodnost je ogromno. V kratkem bomo izdali nov album, kmalu pa prihaja tudi prav poseben duet," so še razkrili Kvatropirci.

