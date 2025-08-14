Nova izraelska pravila preprečujejo dostavo pomoči v Gazo

Nova izraelska zakonodaja, ki ureja delovanje tujih nevladnih humanitarnih organizacij, se vse pogosteje uporablja za zavračanje njihovih prošenj za dostavo pomoči v Gazo, je v danes objavljenem skupnem pismu opozorilo več kot sto organizacij, poročajo tuje tiskovne agencije.

6.58 Tuje organizacije: Nova izraelska pravila nam preprečujejo dostavo pomoči v Gazo

Kot navajajo v pismu, ki sta ga med drugim podpisali organizaciji Oxfam in Zdravniki brez meja, so izraelske oblasti zavrnile prošnje več deset nevladnih organizacij za dostavo življenjsko pomembnih dobrin, češ da niso pooblaščene za dostavo pomoči. Dodajajo, da je Izrael zgolj julija zavrnil najmanj 60 prošenj.

Nova pravila za tuje nevladne organizacije za pomoč Palestincem je izraelska vlada sprejela marca. Zakonodaja posodablja okvir za registracijo humanitarnih organizacij, da te ohranijo svoj status v Izraelu, ter določbe, ki opredeljujejo, kako se lahko njihove vloge zavrnejo ali registracija prekliče.

Registracija se lahko zavrne, če izraelske oblasti menijo, da organizacija zanika demokratični značaj Izraela ali spodbuja kampanje za zmanjšanje legitimnosti države.

Izrael trdi, da mnoge humanitarne organizacije služijo kot krinka za sovražne in včasih nasilne dejavnosti proti Izraelu. Humanitarne organizacije po drugi strani opozarjajo, da prebivalci Gaze zaradi novih pravil ostajajo brez pomoči.

Izrael že dolgo obtožuje palestinsko islamistično gibanje Hamas, da krade pomoč, ki prihaja v Gazo. Od maja se izraelska vlada zanaša na ameriško podprto Humanitarno fundacijo za Gazo, ki upravlja centre za razdeljevanje hrane. Po navedbah agencije za civilno zaščito v enklavi je delovanje teh centrov kaotično, saj se vsak dan na tisoče prebivalcev preriva, da bi prišli do centrov. Številne Palestince v bližini centrov tudi ustreli izraelska vojska.