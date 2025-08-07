Izraelska vojska je sinoči sporočila, da je napadla več ciljev Hezbolaha v južnem Libanonu, vključno s skladišči orožja, izstrelišči raket in objekti za shranjevanje tehnične opreme.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



7.00 Izrael napadel Hezbolah

7.00 Izrael napadel Hezbolah

Izraelski napadi na Hezbolah so se zgodili kljub premirju, ki je med Izraelom in iransko militantno skupino veljalo od konca novembra.

Čeprav premirje uradno ostaja veljavno, Izrael še naprej izvaja skoraj dnevne napade na položaje Hezbolaha in zahteva popolno razorožitev skupine.

Izrael je vmes sprožil še kopensko invazijo in kljub določilom dogovora o premirju ni umaknil vseh svojih sil, prav tako redno cilja predvsem jug države. Libanon je v izraelskih napadih utrpel veliko gmotno škodo, ubili so več tisoč ljudi. Na izraelski strani so našteli več deset smrtnih žrtev.

Hezbolah so kot stranko in oboroženo gibanje ustanovili s pomočjo Irana leta 1985 v odgovor na izraelsko okupacijo južnega Libanona, ki je trajala do leta 2000. Šest let pozneje je izraelska vojska v odgovor na napade Hezbolaha znova izvedla invazijo na tem območju. Konflikt se nato do začetka zadnje izraelske agresije v Gazi ni izredno zaostroval, je poročala STA.