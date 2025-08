Vlada je danes sprejela sklep o prepovedi uvoza tovrstnega blaga, pristojnim ministrstvom pa naložila, naj preučijo možnosti za prepoved izvoza na omenjena območja.

Prepoved trgovine z nezakonitimi naselbinami vlade pomeni nadaljevanje pritiska Slovenije na Izrael zaradi uničevanja Gaze in stradanja tamkajšnjega prebivalstva.

Slovenija pretekli teden prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael in iz njega

Slovenija je pretekli teden kot prva evropska država z določenimi izjemami prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael in iz njega. Še pred tem je izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira in finančnega ministra Bezalela Smotriča razglasila za nezaželeni osebi. Palestino je priznala že junija lani.

Odbor DZ za zunanjo politiko je januarja pozval pristojni ministrstvi, da preučita možnost prepovedi trgovanja Slovenije z izraelskimi naselbinami na zasedenem Zahodnem bregu. Zunanja ministrica Tanja Fajon in državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Dejan Židan sta takrat opozorila na majhne možnosti za enostransko ukrepanje.

Številke uvoza z zasedenih območij so izjemno majhne – leta 2022 in v letu 2024 ga do konca oktobra sploh ni bilo, leta 2023 je znašal nekaj manj kot dva tisoč evrov. Foto: STA Številke uvoza z zasedenih območij so sicer izjemno majhne – leta 2022 in v letu 2024 ga do konca oktobra sploh ni bilo, leta 2023 je znašal nekaj manj kot dva tisoč evrov. Nekaj je sicer bilo izvoza na zasedena območja, a je šlo za medicinske pripomočke in zdravila, je januarja pojasnil Židan.

Naselbine, ki so del uradne politike Izraela, so nezakonite po mednarodnem pravu, ki prepoveduje načrtno naseljevanje civilnega prebivalstva na okupiranih območjih. Na Zahodnem bregu ob okoli treh milijonih Palestincev živi okoli 700 tisoč izraelskih naseljencev.

Vlada potrdila tudi sklep o dodatni humanitarni pomoči za palestinsko civilno prebivalstvo

Na pobudo Goloba je vlada potrdila tudi sklep o četrtem paketu pomoči za palestinsko civilno prebivalstvo. Pomoč bo tudi tokrat dostavljena preko Jordanije.