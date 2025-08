V sobotnem napadu na Gazo je umrla desetletna deklica Sara, ki bi morala ta četrtek z orkestrom Etno Histeria nastopiti na festivalu Plavajoči grad pri gradu Snežnik. V spomin na Saro so člani orkestra danes v Ljubljani izvedli protestni koncert in pozvali k preboju blokade v Gazi.

Desetletna deklica Sara Hamed Elkarnavi je umrla v soboto v zgodnjih jutranjih urah. Izraelska raketa je poleg nje ubila tudi njena starša, petletno sestro in triletnega brata. Sara je bila članica pevskega zbora Ahaziž, ki bi moral skupaj z orkestrom Etno Histeria prek videopovezave ta četrtek nastopiti na festivalu Plavajoči grad pri gradu Snežnik.

"Ko bomba utiša petje otrok, postane tišina najbolj tiha, najbolj strupena. Bodimo, kakorkoli že znamo, glasovi, bolj gromki od odmeva eksplozij. Kajti nedolžni – tako nedolžni, kot je petje otroka – ne bomo nikdar," je ob tragični novici organizator dogodka zapisal na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook.

O Sarini smrti je organizatorje obvestila Samar Elbana, mentorica, ki je zbor pripravljala na nastop. Kot je zapisala, je bila Sara zgovorna deklica, ki je imela rada življenje in nikoli ni zamujala na zborovske vaje.

"V našem zboru ni sodelovala od samega začetka, vendar se je hitro naučila pesem La Tetlaj. Nikoli ni zamudila na vaje, bila je celo že prej tam. Na zadnjih dveh vajah je bila opazno izčrpana, mogoče zaradi lakote ali strahu. Včeraj smo imeli še eno vajo. Jaz sem zelo zamudila in Sara je bila tako onemogla, da je njen nasmeh, ki je prej krasil njen obraz, izginil. Kljub utrujenosti smo uspešno izvedli vajo. Ko smo končali, sem ji zaklicala: 'Boš jutri tudi prišla?' Odvrnila je: 'Bom prišla pravočasno. Ali pa še prej!' Zasmejali sva se. Obrnila se je in odkorakala skozi vrata, skozi katera se ne bo nikoli več vrnila. Odšla je, ne da bi svet slišal njen glas in njeno petje. Mogoče pa jo bo svet slišal skozi vas," je o deklici zapisala Elbana.

Le dan pred smrtjo je Sara skupaj z drugimi otroki posnela recitacijo pesmi If I must die (Če moram umreti). Organizatorji festivala so posnetek objavili na svojem profilu na Facebooku.

Glasbeni protest za Saro

V spomin na Saro je orkester Etno Histeria skupaj z udeleženci festivala danes v Ljubljani organiziral protestni koncert. Protesta se je udeležilo več sto ljudi, sprehodili so se od Prešernovega trga do parka Zvezda, kjer jih je pričakala množica podpornikov.

Nekaj po 12. uri je orkester na Kongresnem trgu protestno zaigral za ubito Saro. Protest so poimenovali Orkester za Saro – protest za preboj blokade v Gazi.