Kako izbrati popolne superge za šolo – modni nasveti in trendi za jesen 2025

Odraščanje se je čez čas spreminjalo – nekoč so pri izbiri oblačil in obutve pogosto sodelovali starši, danes pa imajo otroci in mladostniki veliko več priložnosti, da že zgodaj izrazijo svoj slog. Začetek novega šolskega leta je popolna priložnost, da pokažejo, kaj jim je všeč, ter izberejo obutev in dodatke, ki se ujemajo z njihovo osebnostjo.

In kje najti vse na enem mestu? V Deichmannu! Tukaj vas čaka vse za odličen start nove sezone – udobno, modno in samozavestno: trendovske superge priznanih blagovnih znamk (Nike, Adidas, Fila, Puma, Skechers), nahrbtniki, torbe za trening in drugo, vse po dostopnih cenah in za vso družino.

Letošnji zvezdniki med trendi? Retro modeli, mehke superge iz semiša, žive barve, kovinski odsevi in otroške interpretacije živalskih potiskov. To so kosi, s katerimi bodo otroci hodili, skakali, tekli, se igrali – in pri tem ostali povsem zvesti svojemu slogu.

Retro je kul

Moda se vrti v krogih in retro superge so spet v središču pozornosti. Od minimalističnih silhuet do drznih barvnih kontrastov – klasike iz 70. in 90. let se vračajo na ulice in šolske hodnike. Njihova privlačnost? Preprost, brezčasen dizajn in udobje sodobnih materialov.

Kako kombinirati:

Osnovna šola: retro nizkoprofilne superge + trenirka v kompletu + športna torba za telovadbo.

retro nizkoprofilne superge + trenirka v kompletu + športna torba za telovadbo. Srednja šola: Adidas Gazelle + vintage kavbojke + prevelik pulover + minimalističen nahrbtnik.

Semiš in vzorci za igrive dni

Semiš prinese kanček razkošja, vzorci pa dodajo nasmeh. Od nežnih cvetličnih motivov do drznih grafičnih potiskov – te superge so kombinacija udobja, sloga in karakterja. Odlično se ujemajo z današnjim sproščenim uličnim videzom, a jih je mogoče nositi tudi v bolj vsakdanjih kombinacijah.

Kako kombinirati:

Osnovna šola: superge iz semiša + kavbojke z elastanom + bombažna majica z zabavnim potiskom + lahka bomber jakna.

superge iz semiša + kavbojke z elastanom + bombažna majica z zabavnim potiskom + lahka bomber jakna. Srednja šola: retro superge iz semiša + široke kargo hlače + preprost pulover s kapuco + nahrbtnik v ujemajoči se barvi.

Kovinski toni in žive barve

Zakaj bi se zlili z množico, če lahko izstopate? Kovinski odsevi, neonski poudarki in drzne vezalke poskrbijo, da bo vsak korak poln energije. Jesensko sivino bo zamenjala eksplozija barv – tudi na športnih igriščih.

Kako kombinirati:

Osnovna šola: barvite superge Skechers + pajkice s stransko črto + majica z bleščicami + softshell jakna.

barvite superge Skechers + pajkice s stransko črto + majica z bleščicami + softshell jakna. Srednja šola: kovinske superge + črne ozke kavbojke + prevelika srajca + športna torba s potiskom.

Živalski potiski – po otroško

Leopard, zebra, kača – klasika, ki jo pogosto vidimo na oblačilih staršev. Pri otrocih pa te "zverine" dobijo čisto novo podobo. Na supergah zobe kažejo dinozavri, po vezalkah pleza Spider-Man, čez pete se razliva mavrična griva pravljičnih ponijev. Ti igrivi junaki popestrijo tudi najbolj osnovne kombinacije in poskrbijo, da dobijo svoj karakter – za tiste, ki se ne bojijo pokazati svoje divje, ustvarjalne plati.

Kako kombinirati:

Osnovna šola: superge z dinozavrom + krilo ali hlače iz džinsa + bombažna majica + jakna iz džinsa.

superge z dinozavrom + krilo ali hlače iz džinsa + bombažna majica + jakna iz džinsa. Srednja šola: slip-on superge s stripovskim motivom + črne chino hlače + enobarvna majica + torba za čez ramo.

Športni koraki – od telovadnice do treninga

Nova šolska sezona pomeni tudi začetek obšolskih dejavnosti – od nogometa in košarke do plesa in gimnastike. Zato je športna obutev obvezni del šolske opreme. V Deichmannu najdete superge z nedrsečimi podplati, zračno mrežico in lahko konstrukcijo, ki poskrbi za dober oprijem in udobje pri vsakem gibu.

Za telovadnico so idealni modeli z mehkim podplatom in lahkim zgornjim delom, za trening na prostem pa tisti z dodatno oporo gležnja in vodoodporno plastjo. Pri barvah je ponudba pestra – od klasične bele in črne do neonskih poudarkov, ki motivirajo gibanje.

Kako kombinirati:

Osnovna šola: lahke športne superge + kratke hlače za trening + športna majica + torba za telovadbo.

lahke športne superge + kratke hlače za trening + športna majica + torba za telovadbo. Srednja šola: all-round športne superge + pajkice ali športne hlače + tehnična majica + nahrbtnik s prostorom za steklenico vode.

Prvi koraki v slogu – obutev za vrtčevske otroke

Za najmlajše je obutev več kot modni dodatek – je pomočnik pri raziskovanju sveta. Vrtčevski dnevi so polni tekanja, plezanja, poskokov in neskončnih iger, zato morajo čevlji slediti vsakemu gibu, hkrati pa zagotavljati oporo in udobje.

V Deichmannu boste našli superge in čevlje z mehko, prilagodljivo podlogo, lahkimi podplati in zapiranjem na ježka, da se malčki lahko obujejo sami – hitro in brez zapletov. Med barvami prevladujejo sončno rumena, nebesno modra, rožnata in pastelno zelena, pa tudi motivi risanih junakov, ki obuvanje spremenijo v veselo dogodivščino.

Kako kombinirati:

V vrtec: superge na ježka + mehke hlače iz džersija + majica z živalskim potiskom + lahka jopica.

superge na ježka + mehke hlače iz džersija + majica z živalskim potiskom + lahka jopica. Za igrišče: vodoodporni gležnjarji + termo pajkice + pulover iz flisa + topla kapica.

Ne glede na to, ali vaš otrok raje sledi trendom ali jih ustvarja, v Deichmannu bo našel obutev in dodatke, ki bodo spremljali vsak njegov korak, od jutranje poti v šolo do popoldanskega treninga.